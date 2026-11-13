Straka „krade“ body. Má to šťávu, říká eso Vsetína. Jsi příbuzný Martina? ptali se ho skauti
Po dvaceti kolech má víc gólů a nahrávek (17+13) než za celou minulou sezonu. Mezi střelci v Maxa lize dominuje, v kanadském bodování je Petr Straka (34) těsně druhý za spoluhráčem Tomášem Šmerhou. Hokej v dresu Vsetína ho zkrátka na podzim hodně baví. „Když vstupujeme do utkání, je sebevědomí asi na té nejvyšší úrovni, na jaké může být,“ přiznává elitní útočník se třemi starty v NHL v rozhovoru pro podcast Zimák.
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Před dvěma týdny pomohl zdemolovat Sokolov šesti body, dal hattrick a tři přihrávky. To byl zápas, kdy to jde jako by samo. Ovšem primárně je za výhrami Vsetína dřina. Už od přípravy, během níž si Petr Straka vzpomněl na velmi náročného kouče z Plzně. „V létě jsem si říkal: Zlatej Láďa Čihák,“ usměje se křídelník, jenž válí na Valašsku druhým rokem a ustál posezonní „odstřel“ většiny třicátníků. Nejen o tom vyprávěl rodák z Plzně v dalším díle podcastu Zimák, zaměřeném na Maxa ligu.
Líbí se vám na Valašsku?
„Dost. Oproti Plzni je Vsetín o hodně menší město. Některé věci tu člověku chybí, ale jsem tu kvůli hokeji. Je tu míň lákadel, které od něj můžou mladé kluky odvádět. Pro mě je důležité, že tady mám rodinu, dvě malé děti. Když je volnější den, vyrazíme do kopců na procházku. Manželka to má s dětmi prochozené mnohem víc. Já jedu na hokej, oni na výlet. Někdy sem přijede její maminka, sestra s rodinou, kamarádky. Byli jsme několikrát na Soláni na skvělé borůvkové knedlíky.“
Přesun do čtvrté lajny? Jako by to bylo včera
Nasázel jste za dvacet zápasů sedmnáct branek. Podobnou porcí jste se mohl pochlubit akorát před deseti lety v AHL, ale tam jste potřeboval na devatenáct tref celých 64 startů. Kdo se to ve vás letos na podzim vzalo?
„Myslím, že jsem to v sobě vždycky měl… Ale udělat tolik bodů, k tomu potřebujete i kus štěstí. Zásadní je, že se daří celému týmu. Pak se hraje každému líp. V lajně s Tomášem Šmerhou a Pavlem Klhůfkem jsme si sedli, lepí nám to. Kolikrát ani člověk nečeká, že z nějaké situace může něco být, a je z ní gól. Toho je potřeba si vážit. Ještě na farmě v zámoří jsem měl útočnější roli. Hrál jsem druhý, třetí útok, chodil jsem na přesilovky. Když jsem přišel do Plzně, začal jsem s Gulim (Milanem Gulašem) a Mertlíkem (Tomášem Mertlem) v první formaci. Body naskakovaly samy. Jenže pak mě po osmém kole z nějakého důvodu poslali do čtvrté. Pamatuju si to jako by to bylo včera.“
Povídejte.
„Po druhé třetině jsme vedli nad Pardubicemi snad 8:0. Kluci si dělali v šatně srandičky, ať se za toho stavu radši každý díváme kolem sebe, co bude. Do toho přišel trenér s tím, že se udělá jedna změna. Já jsem šel do čtvrté lajny