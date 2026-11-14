Zlín se zvedá, sekl nováčka. Skóroval i bek na hrotu. Trenér Beranů litoval gólmana
Snad první zápas v sezoně na pohodu. Hokejový Zlín ve druhé třetině zlomil odpor Havířova a dokráčel v Maxa lize k výhře 5:0. Nový trenér Antonín Stavjaňa dovedl tým ke třetímu triumfu ze čtyř partií, poprvé však za tři body. I díky tomu, že nasadil obránce Jana Štibingra na „hrot“ útoku. Zadák v přesilovce ujel obraně a vystřihl parádní blafák. Gólman Michal Kořének, zlínský odchovanec, na jeho manévr skočil. „Často ho dělám do forhendu,“ potvrdil Štibingr.
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Celá pozoruhodná akce byla výsledkem nácviku v tréninku. „Zvažovali jsme, kdo bude na útočné modré vytahovat beky. Shodli jsme se, že Martin Vaculík jako velmi dobrý bruslař pojede dolů a já budu nahoře. Otevřelo se to, vůbec na mě nedávali pozor. Tak jsem si řekl, že vystartuju dopředu a Šéňa (Petr Šenkeřík) mě dobře našel,“ popisoval Jan Štibingr gólový moment na 2:0.
Další zářezy přišly vzápětí. Berani během patnácti minut odskočili z 1:0 na 5:0. Pak mohli polevit, přesto ubránili pro spolehlivého brankáře Daniela Hufa nulu. Nejspíš se začíná projevovat práce bývalého vynikajícího obránce Antonína Stavjani, nástupce Petera Oremuse. „Dostávali jsme hodně gólů,“ připomněl šestadvacetiletý Štibingr, jenž v neděli dopoledne sedne se spoluhráči do autobusu a vyrazí na tříhodinovou štreku směr Kolín.
Věřím, že to půjde jenom nahoru
Na ledě Kozlů čeká Berany další duel už od šestnácti hodin. „Oběd máme na cestě,“ informoval zadák. „Musíme dobře zregenerovat, ať máme co nejvíc síly,“ dodal s tím, že od povedené bitvy s Havířovem se může Zlín odrazit. „Věřím, že to půjde jenom nahoru. Tým máme kvalitní,“ přál si.
Trošku překvapilo, že havířovský nováček nepostavil jedničku Maxima Žukova, v sezoně hodně vytěžovaného. Šanci dostal náhradník Kořének, který vyrostl v Baťově městě. „Za mě gólman jako gólman. My si jedeme to svoje,“ neřešil Štibingr rotaci protivníka. Jeho vrstevník Kořének každopádně nevydržel na ledě celý zápas. Po čtvrté inkasované brance ho nahradil Žukov. „Měl to strašně těžké. My jsme hráli velice dobře, ty góly za ním nešly. Až mi ho bylo líto, že ho vystřídali,“ přiznal domácí asistent Martin Vojtek, bývalý extraligový brankář.
Maxa Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|21
|15
|3
|2
|1
|91:38
|53
|2
Pardubice B
|22
|12
|4
|1
|5
|75:60
|45
|3
Třebíč
|22
|10
|3
|4
|5
|58:47
|40
|4
Jihlava
|21
|10
|3
|3
|5
|72:58
|39
|5
Tábor
|21
|10
|4
|1
|6
|56:45
|39
|6
Litoměřice
|20
|11
|1
|3
|5
|73:52
|38
|7
Kolín
|21
|7
|5
|4
|5
|54:49
|35
|8
Frýdek-M.
|22
|7
|3
|3
|9
|65:68
|30
|9
Přerov
|22
|8
|1
|0
|13
|49:77
|26
|10
Zlín
|22
|5
|3
|4
|10
|58:67
|25
|11
Havířov
|22
|5
|2
|4
|11
|48:68
|23
|12
Chomutov
|22
|6
|1
|3
|12
|59:81
|23
|13
Slavia
|22
|4
|3
|3
|12
|54:72
|21
|14
Sokolov
|22
|4
|1
|2
|15
|47:77
|16
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup