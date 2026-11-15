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Vsetín ztratil vedení 3:0 a doma poprvé prohrál. Musíme se uklidnit, nabádal kouč lídra

Vsetín doma podlehl Jihlavě
Vsetín doma podlehl JihlavěZdroj: VHK Robe Vsetín
Michal Koštuřík
Michal Koštuřík
Maxa liga
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Trvalo to jedenáct zápasů. Tři měsíce, od 12. září do poloviny listopadu. Tak dlouho si nikdo neodvezl z Lapače vítězství. Na dvanáctý pokus už vsetínský ledový chrám nevydržel. V nadstandardní a emotivní bitvě padl suverén Maxa ligy s Jihlavou 3:4 po nájezdech. „Faulů bylo hodně. Mohli jsme se víc udržet,“ mínil domácí kapitán Ondřej Slováček.

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Z deseti samostatných nájezdů skončil úspěchem jediný, a to střela Richarda Cachnína mezi betony brankáře Miroslava Svobody. Hosté tam hledali díru hned třikrát, jednou to vyšlo. Stačilo to na bonusový bod navíc, který svěřenci Viktora Ujčíka v čele s brankářem Adamem Beranem mohutně slavili. Vyhrát ve Vsetíně, to bude v této sezoně pro každého soka svátek.

Byl to nervák, který pohltil všechny aktéry. Rychlý, silový hokej, s výbornými přesilovkami na obou stranách. Ani extraliga by se za takový „mač“ nemusela stydět. Dva největší favorité se do sebe opřeli, teprve teď na sebe v tomto ročníku narazili poprvé. Čekali skoro do půlky základní části. Nevšední věc. Původně plánovaný střet číslo jedna byl totiž odložený, další dva teprve čekají.

S Duklou je to vždycky vypjaté

O to víc si to borci i diváci, kterých na ikonický stadion dorazilo 3310, užili. „Bylo velké očekávání, s Duklou je to vždycky vypjaté. Musíme se uklidnit, hrát svůj hokej a nebláznit tolik,“ řekl Jenáček k emocím.

Dlouho to vypadalo na jasný triumf lídra tabulky, Vsetín vedl na začátku druhé třetiny už 3:0. „To bychom měli udržet,“ věděl trenér. Opět se trefil Tomáš Šmerha, nejproduktivnější hráč Maxa ligy. Ten navíc v deváté sekundě utkání neproměnil trestní střílení za nedovolený zákrok na něj.

„První třetina byla z naší strany šílená,“ ulevil si jihlavský asistent Karel Nekvasil. Jenže Dukla ukázala velké srdce a kvalitu. „Sebevědomí nám narostlo. Ale každý se nám bude chtít dostat pod kůži. Musíme se udržet. Jsem i rád, že jsme dostali takovou facku,“ připustil bek Slováček. 

Jihlava je velký favorit sezony

Diváci byli v napětí až do posledního nájezdu Pavla Klhůfka. V závěru běsnili na rozhodčí, do kabin je provázel ostrý pískot a nadávky. Sudí to měli těžké. Protivníci se v soubojích nešetřili. V posledních osmi minutách potrestali čtyři hráče za identický trest, faul vysokou holí. Unikát. A taky důkaz, jak nekompromisně se hrálo.

„Musíme být disciplinovanější. Ne tak přepjatí, jako by šlo o sedmý zápas baráže,“ stěžoval si Jenáček „Jihlava hraje výborně, je velký favorit sezony,“ chválil vyzývatele.

Trenérům se nelíbilo množství faulů, leckdy zbytečných a v útočné zóně. „Dávat Vsetínu tolik přesilovek je smrt. Vážíme si toho, že si odsud odvážíme dva body,“ zmínil Nekvasil, jenž za „šílenou“ označil nejen první, ale i třetí dvacetiminutovku. Silné emoce přinášely nedovolené zákroky, přesilovky, další spory.

„Bylo toho moc,“ věděl Jenáček, jenž s klubem před zápasem prodloužil smlouvu do roku 2029. Stejný krok učinili jeho asistenti Michal Broš a Ondřej Němec. „Je to důkaz důvěry, vedení chce pracovat koncepčně. Chtěli bychom kontrakt udržet,“ přál si hlavní kouč prvního celku Maxa ligy.

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Vsetín221533194:4254
2Pardubice B231241678:6645
3Třebíč231134561:4943
4Tábor221141661:4742
5Litoměřice211213579:5541
6Jihlava221043576:6141
7Kolín22854558:5038
8Frýdek-M.237331066:7230
9Přerov239101353:7829
10Zlín235341159:7125
11Slavia235331259:7324
12Havířov235241250:7123
13Chomutov236131361:8623
14Sokolov234121648:8216
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