Vsetín ztratil vedení 3:0 a doma poprvé prohrál. Musíme se uklidnit, nabádal kouč lídra
Trvalo to jedenáct zápasů. Tři měsíce, od 12. září do poloviny listopadu. Tak dlouho si nikdo neodvezl z Lapače vítězství. Na dvanáctý pokus už vsetínský ledový chrám nevydržel. V nadstandardní a emotivní bitvě padl suverén Maxa ligy s Jihlavou 3:4 po nájezdech. „Faulů bylo hodně. Mohli jsme se víc udržet,“ mínil domácí kapitán Ondřej Slováček.
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Z deseti samostatných nájezdů skončil úspěchem jediný, a to střela Richarda Cachnína mezi betony brankáře Miroslava Svobody. Hosté tam hledali díru hned třikrát, jednou to vyšlo. Stačilo to na bonusový bod navíc, který svěřenci Viktora Ujčíka v čele s brankářem Adamem Beranem mohutně slavili. Vyhrát ve Vsetíně, to bude v této sezoně pro každého soka svátek.
Byl to nervák, který pohltil všechny aktéry. Rychlý, silový hokej, s výbornými přesilovkami na obou stranách. Ani extraliga by se za takový „mač“ nemusela stydět. Dva největší favorité se do sebe opřeli, teprve teď na sebe v tomto ročníku narazili poprvé. Čekali skoro do půlky základní části. Nevšední věc. Původně plánovaný střet číslo jedna byl totiž odložený, další dva teprve čekají.
S Duklou je to vždycky vypjaté
O to víc si to borci i diváci, kterých na ikonický stadion dorazilo 3310, užili. „Bylo velké očekávání, s Duklou je to vždycky vypjaté. Musíme se uklidnit, hrát svůj hokej a nebláznit tolik,“ řekl Jenáček k emocím.
Dlouho to vypadalo na jasný triumf lídra tabulky, Vsetín vedl na začátku druhé třetiny už 3:0. „To bychom měli udržet,“ věděl trenér. Opět se trefil Tomáš Šmerha, nejproduktivnější hráč Maxa ligy. Ten navíc v deváté sekundě utkání neproměnil trestní střílení za nedovolený zákrok na něj.
„První třetina byla z naší strany šílená,“ ulevil si jihlavský asistent Karel Nekvasil. Jenže Dukla ukázala velké srdce a kvalitu. „Sebevědomí nám narostlo. Ale každý se nám bude chtít dostat pod kůži. Musíme se udržet. Jsem i rád, že jsme dostali takovou facku,“ připustil bek Slováček.
Jihlava je velký favorit sezony
Diváci byli v napětí až do posledního nájezdu Pavla Klhůfka. V závěru běsnili na rozhodčí, do kabin je provázel ostrý pískot a nadávky. Sudí to měli těžké. Protivníci se v soubojích nešetřili. V posledních osmi minutách potrestali čtyři hráče za identický trest, faul vysokou holí. Unikát. A taky důkaz, jak nekompromisně se hrálo.
„Musíme být disciplinovanější. Ne tak přepjatí, jako by šlo o sedmý zápas baráže,“ stěžoval si Jenáček „Jihlava hraje výborně, je velký favorit sezony,“ chválil vyzývatele.
Trenérům se nelíbilo množství faulů, leckdy zbytečných a v útočné zóně. „Dávat Vsetínu tolik přesilovek je smrt. Vážíme si toho, že si odsud odvážíme dva body,“ zmínil Nekvasil, jenž za „šílenou“ označil nejen první, ale i třetí dvacetiminutovku. Silné emoce přinášely nedovolené zákroky, přesilovky, další spory.
„Bylo toho moc,“ věděl Jenáček, jenž s klubem před zápasem prodloužil smlouvu do roku 2029. Stejný krok učinili jeho asistenti Michal Broš a Ondřej Němec. „Je to důkaz důvěry, vedení chce pracovat koncepčně. Chtěli bychom kontrakt udržet,“ přál si hlavní kouč prvního celku Maxa ligy.
Maxa Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|22
|15
|3
|3
|1
|94:42
|54
|2
Pardubice B
|23
|12
|4
|1
|6
|78:66
|45
|3
Třebíč
|23
|11
|3
|4
|5
|61:49
|43
|4
Tábor
|22
|11
|4
|1
|6
|61:47
|42
|5
Litoměřice
|21
|12
|1
|3
|5
|79:55
|41
|6
Jihlava
|22
|10
|4
|3
|5
|76:61
|41
|7
Kolín
|22
|8
|5
|4
|5
|58:50
|38
|8
Frýdek-M.
|23
|7
|3
|3
|10
|66:72
|30
|9
Přerov
|23
|9
|1
|0
|13
|53:78
|29
|10
Zlín
|23
|5
|3
|4
|11
|59:71
|25
|11
Slavia
|23
|5
|3
|3
|12
|59:73
|24
|12
Havířov
|23
|5
|2
|4
|12
|50:71
|23
|13
Chomutov
|23
|6
|1
|3
|13
|61:86
|23
|14
Sokolov
|23
|4
|1
|2
|16
|48:82
|16
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup