Nevídaná divočina! V první lize se porvali gólmani. Sudí: Hráči byli jak smyslů zbavení
Zápas Maxa ligy mezi Litoměřicemi a pardubickým béčkem se zvrhl v nevídanou melu, během které sudí rozdali neuvěřitelných deset trestů do konce utkání. Do hromadné šarvátky se navíc aktivně zapojili i oba brankáři. Podle slov hlavních rozhodčích byli aktéři na ledě doslova jak smyslů zbavení.
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Taková koncovka zápasu v českém prostředí prakticky nemá obdoby. Nedělní duel první hokejové ligy mezi Litoměřicemi a Pardubicemi B završila hromadná bitka. Rvačku si mezi sebou střihli také oba brankáři – za domácí Martin Michajlov a za hosty Jakub Vondraš, dříve velký gólmanský talent. I když záložní tým Sparty vyhrál na vlastním ledě 6:3, po zápase zaujala spíš jiná statistika. Celkem sudí vyměřili 282 trestných minut.
Jen pro srovnání: v extralize by sdílený „výkon“ Litoměřic a Dynama stačil na rekordní druhé místo v historii základní části. Jen památná řežba mezi Zlínem a Spartou (439) před 16 lety přinesla víc emocí. Nefalšovaná bitka gólmanů je ovšem unikátem.
Přitom mělo jít o typický zápas dvou mladých a ofenzivních týmů. Litoměřice se na začátku druhé třetiny dostaly do vedení o tři góly, Pardubice B však během tří minut vyrovnaly a do třetí dvacetiminutovky se šlo za stavu 3:3. Domácí Stadion ve třetí třetině znovu strhl vedení na svoji stranu a kráčel si pro výhru.
Vše odstartoval technický gól
Vše začalo sedmatřicet sekund před koncem. Litoměřický host z Plzně Richard Žemlička jel sám na prázdnou pardubickou branku, byl faulován a rozhodčí uznali technický gól. Dvacetiletý forvard však pokračoval vstříc brance a napálil puk do sítě.
To se nelíbilo hráčům rezervy Dynama, kteří se na domácího útočníka hned vrhli. Na led už naskákali ze střídačky další hráči a u trestných lavic vznikl nejeden souboj dva nebo tři na jednoho. V tu dobu si do středového kruhu vyjel pardubický gólman Jakub Vondraš, který k bitce vyzval protějška Martina Michajlova.
Oba brankáři nakonec odhodili rukavice, helmy a rozdali si to v pěstním souboji. Úspěšnějším byl nakonec hostující maskovaný muž, který svého soka zasypal několika přesnými ranami, když mu přetáhl dres přes hlavu. Pomohla i výrazná výšková převaha (192 vs. 177 centimetrů).
Deset trestů do konce utkání
Následně vzniklo několik dalších potyček. Aktivní byl hlavně východočeský Matěj Pekař, ten po skončeném pěstním souboji vyzýval na další několik domácích hráčů a poté dokonce zkoušel vběhnout na litoměřickou střídačku, byl ale včas zastaven.
Suma sumárum. Rozhodčí v celém zápase rozdali 282 trestných minut! Na straně Stadionu byli za bitku vyloučeni Jan Kern, Filip Kuťák, Arkadij Bjakov, Martin Michajlov a Sebastián Malát. U hostů to byli Matěj Pekař, Ondřej Chabada, Robin Kaplan, Jakub Vondraš a Teodor Vápeník.
Jejich bezohledné údery mohly způsobit zranění
Hlavní rozhodčí Michal Kostourek s Lubošem Čamrou popsali situaci v oficiálním zápise o utkání mimojiné takto: „V čase 59:23 při hromadné bitce byly uděleny tresty hráčům Malát Sebastián 5+20 za BTK, Vápeník Teodor 5+20 za BTK a Pekař Matěj 5+20 za BTK. Tito hráči byli v bitkách nejaktivnější, nejagresivnější a jak smyslů zbavení, kdy i přes opakované pokyny rozhodčích pokračovali v bitkách s vysokou intenzitou agresivity. Bylo zcela nemožné, aby je rozhodčí odtrhli od protihráčů. Jejich bezohledné údery mohly způsobit zranění.“
Po utkání neproběhlo ani tradiční podání rukou. Pardubická rezerva totiž zamířila rovnou do šatny. Stále druhý celek tabulky ztratil proti záložnímu klubu pražské Sparty cenné body. Odveta je v plánu 29. prosince v Chrudimi. Budou znovu létat pěsti?