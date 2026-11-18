Faulující favorité. Vsetín s Jihlavou sbírají ve velkém body i tresty. Kouč Dukly: Šílené
Vsetín dál dominuje, bodově i herně. Jihlava jde jako největší favorit na triumf v Maxa lize nahoru a v neděli jako první tým sezony vykradla Lapač. Zdánlivou pohodu kazí jedna statistika. Překvapující. Oba špičkové celky sbírají nejvíce dvouminutových trestů v soutěži! Tím si logicky komplikují hru a cestu k výhrám. Přesně tento problém odkryli tradiční rivalové i v atraktivní bitvě na Valašsku. „Bavíme se furt o stejných věcech, které jsme na ledě viděli,“ okomentoval nelichotivá čísla jihlavský asistent Karel Nekvasil.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
V neděli na Lapači se hrálo tvrdě a nečistě. Zákroky vysokou holí trestali rozhodčí čtyřikrát během osmi minut poslední třetiny! Celkem rozdali šestnáct dvouminutových trestů a dohromady 64 minut. Oba soupeři využili po dvou přesilovkách, v nichž jsou v rámci soutěže nejlepší a v početních výhodách dohánějí to, čím si zavaří v oslabení.
Očekávaný šlágr podzimu zkrátka zapadl do rámce, jakým se Vsetín s Duklou v sezoně prezentují. Kvalitní, leč vysoce nedisciplinovanou hrou. „S tím se potýkáme od začátku,“ přiznal asistent Karel Nekvasil. „Děláme fauly v útočném a ve středním pásmu, nic neřešící. V naší přesilovce šel Brož zbytečně do souboje a vylítla mu hokejka. To už byla taková přemotivovanost, hloupost. U Čachotského to byla po buly spíš nešťastná náhoda. Není to o tom, že bychom něco hasili před bránou. První a třetí třetina byly šílené. Jestli někam chceme dokráčet, musíme to změnit,“ nabádal důrazně Ujčíkův pobočník.
Ani lídr tabulky se nedokáže uhlídat
Podobné poklesky v disciplíně řeší, zatím neúspěšně, ve Vsetíně. Lídr tabulky dokonce nasbíral sedm pětiminutových trestů! Přitom je to vyloženě herní a bruslařsky nadstandardní tým, který chce na ledě dominovat.
Přesto se hráči v soubojích mnohokrát neuhlídají. „Emoce tam byly. Některým lidem se to asi líbilo, jiným ne. Pro nás trenéry je to poučení, nesmíme být takoví přepjatí,“ sdělil trenér Luboš Jenáček. „S Duklou je to vždycky vypjaté, jsou tam možná mezi hráči nějaké křivdy z minulosti. Takové zápasy se dějí v extralize i v NHL. Ale bylo toho moc. Na hráče budeme v tomto směru apelovat. Musíme na tom jednoznačně zapracovat a zlepšit to,“ uvědomoval si.
Trenéři slibují klidnější odvetu
Ještě v listopadu dojde na repete vzájemného souboje, a to na Vysočině. Prý to bude klidnější, slibují trenéři. „Nemyslím, že to bude takhle vyhrocené. Obě strany si k tomu něco řeknou,“ reagoval Nekvasil. „Ještě nedávno jsme měli nejmíň přesilovek a oslabení,“ připomněl extrémy ve hře Dukly, obhájce titulu v Maxa lize.
Až se hráči obou výběrů zklidní, těžko budou k poražení.
|Tým
|Hráč
|Tresty
|Nejtrestanější hráči obou týmů
|Vsetín
|Lukáš Plos
|42
|Vsetín
|Roman Půček
|37
|Vsetín
|Martin Weinhold
|35
|Jihlava
|Matouš Menšík
|28
|Jihlava
|Jaroslav Brož
|21
|Jihlava
|Ralfs Bergmanis
|21
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|22
|15
|3
|3
|1
|94:42
|54
|2
Pardubice B
|23
|12
|4
|1
|6
|78:66
|45
|3
Třebíč
|23
|11
|3
|4
|5
|61:49
|43
|4
Tábor
|22
|11
|4
|1
|6
|61:47
|42
|5
Litoměřice
|21
|12
|1
|3
|5
|79:55
|41
|6
Jihlava
|22
|10
|4
|3
|5
|76:61
|41
|7
Kolín
|22
|8
|5
|4
|5
|58:50
|38
|8
Frýdek-M.
|23
|7
|3
|3
|10
|66:72
|30
|9
Přerov
|23
|9
|1
|0
|13
|53:78
|29
|10
Zlín
|23
|5
|3
|4
|11
|59:71
|25
|11
Slavia
|23
|5
|3
|3
|12
|59:73
|24
|12
Havířov
|23
|5
|2
|4
|12
|50:71
|23
|13
Chomutov
|23
|6
|1
|3
|13
|61:86
|23
|14
Sokolov
|23
|4
|1
|2
|16
|48:82
|16
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup