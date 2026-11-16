Reakce na bitku gólmanů! Vondraš k unikátu: Nikdy by mě to nenapadlo. Se soupeřem si psali
Je to moment, který hlasitě rezonuje. V nedělním utkání Maxa ligy mezi Litoměřicemi a Pardubicemi B (6:3) se strhla hromadná rvačka, ozdobená bitkou gólmanů. V Česku zcela unikátní událost! Pro iSport ji rozebral jeden z přímých aktérů, dvaadvacetiletý brankář Dynama Jakub Vondraš. Proč se rozhodl do pěstního souboje jít? „Nikdy by mě nenapadlo, že takováhle bitka gólmanů může vůbec proběhnout. Byl jsem překvapený,“ přiznává maskovaný muž.
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Rozhodčí udělili 282 trestných minut, celkem deset trestů do konce utkání. Divoký finiš nedělního zápasu mezi Litoměřicemi a Pardubicemi B ovládl sociální sítě a nasbíral spoustu reakcí. Hosty vyprovokoval moment, kdy sudí sice správně uznali technický gól, ale Richard Žemlička se i tak rozhodl zakončit do odkryté branky. A bouchly saze.
Najednou shodil rukavice
„Následně se strhla bitka. Zapojil se do ní i Martin Michajlov, začal postupovat k červené čáře s našima klukama. Cítil jsem jako povinnost tam jet, vyříkat si to s ním, ať se tam tak nemotá. Vyměnili jsme si pár slov. A v rámci emocí, ve kterých jsme oba byli, jsme na sebe hodili pár gest ohledně bitky,“ líčil Vondraš, jak k emotivnímu momentu vůbec došlo.
Protivník jeho výzvu přijal. „Najednou vidím Martina, že už na to jde, shazuje rukavice. Jenom jsem viděl, jak se na mě rozjíždí. Pak už se to seběhlo rychle, naběhl adrenalin,“ vykládal gólman před čtyřmi lety draftovaný Carolinou.
Respekt pro menšího soupeře
V samotném souboji měl navrch. Přetáhl soupeři dres přes hlavu, rozdal několik ran. A když bylo po všem, navrch přidal oslavné gesto, sklidil pochvaly od spoluhráčů. Den poté, co emoce vychladly, už ovšem sokovi vyjadřuje obdiv a uznání. I proto, že ve rvačce měl 15 centimetrů k dobru.
„Musím říct, že Martinovi patří obrovský respekt, jak do toho šel. Výšková převaha byla určitě na mojí straně. Psal jsem mu po zápase, kdy jsem mu právě vyjádřil respekt a ptal se, jestli je všechno v pohodě. Vyměnili jsme si pár zpráv. Jsem rád, že to proběhlo v rámci fair play. Žádná zášť, nic zákeřného, co by přesahovalo zápas, za což jsem rád. Popřáli jsme si štěstí,“ přiblížil Vondraš, že chvíle plné vášní nakonec skončily smírem.
I pardubický gólman vnímá situaci jako zcela unikátní. „Nikdy by mě nenapadlo, že takováhle bitka gólmanů může vůbec být. Vyplynula ze situace, ale byl jsem určitě překvapený, že se to stalo,“ popsal rodák z Plzně.
Michajlov: Bylo vidět, že jsem se v životě nepral
Po utkání bral situaci s úsměvem také Michajlov. „V životě jsem se nepral a bylo to vidět. Na jednu stranu jsem to bral tak, že jsem si to odškrtnul, než kariéra skončí. Bylo to poprvé a naposled. Naštvalo mě akorát, jak se pardubičtí hráči zachovali, že chodili na jednoho ve více lidech,“ promluvil pro klubový web Litoměřic.
Díky cennému vítězství 6:3 se Litoměřice posunuly na páté místo. Pardubice však zůstávají na druhém fleku. Drží je i mladý brankářský tandem Vondraš – Lukáš Matěcha (21), byť prvně jmenovaného v úvodu ročníku trápilo menší zranění. O svých ambicích a dosavadní kariéře v létě promluvil pro iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|22
|15
|3
|3
|1
|94:42
|54
|2
Pardubice B
|23
|12
|4
|1
|6
|78:66
|45
|3
Třebíč
|23
|11
|3
|4
|5
|61:49
|43
|4
Tábor
|22
|11
|4
|1
|6
|61:47
|42
|5
Litoměřice
|21
|12
|1
|3
|5
|79:55
|41
|6
Jihlava
|22
|10
|4
|3
|5
|76:61
|41
|7
Kolín
|22
|8
|5
|4
|5
|58:50
|38
|8
Frýdek-M.
|23
|7
|3
|3
|10
|66:72
|30
|9
Přerov
|23
|9
|1
|0
|13
|53:78
|29
|10
Zlín
|23
|5
|3
|4
|11
|59:71
|25
|11
Slavia
|23
|5
|3
|3
|12
|59:73
|24
|12
Havířov
|23
|5
|2
|4
|12
|50:71
|23
|13
Chomutov
|23
|6
|1
|3
|13
|61:86
|23
|14
Sokolov
|23
|4
|1
|2
|16
|48:82
|16
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup