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Reakce na bitku gólmanů! Vondraš k unikátu: Nikdy by mě to nenapadlo. Se soupeřem si psali

Bitka brankářů v Maxa lize
Bitka brankářů v Maxa lizeZdroj: koláž iSport
Bitka brankářů Jakuba Vondraše a Martina Michajlova
Bitka brankářů Jakuba Vondraše a Martina Michajlova
Hromadná bitka mezi Litoměřicemi a rezervou Pardubic
Hromadná bitka mezi Litoměřicemi a rezervou Pardubic
Hromadná bitka mezi Litoměřicemi a rezervou Pardubic
Hromadná bitka mezi Litoměřicemi a rezervou Pardubic
Hromadná bitka mezi Litoměřicemi a rezervou Pardubic
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Patrik Czepiec
Patrik Czepiec
Maxa liga
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Je to moment, který hlasitě rezonuje. V nedělním utkání Maxa ligy mezi Litoměřicemi a Pardubicemi B (6:3) se strhla hromadná rvačka, ozdobená bitkou gólmanů. V Česku zcela unikátní událost! Pro iSport ji rozebral jeden z přímých aktérů, dvaadvacetiletý brankář Dynama Jakub Vondraš. Proč se rozhodl do pěstního souboje jít? „Nikdy by mě nenapadlo, že takováhle bitka gólmanů může vůbec proběhnout. Byl jsem překvapený,“ přiznává maskovaný muž.

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Rozhodčí udělili 282 trestných minut, celkem deset trestů do konce utkání. Divoký finiš nedělního zápasu mezi Litoměřicemi a Pardubicemi B ovládl sociální sítě a nasbíral spoustu reakcí. Hosty vyprovokoval moment, kdy sudí sice správně uznali technický gól, ale Richard Žemlička se i tak rozhodl zakončit do odkryté branky. A bouchly saze.

Najednou shodil rukavice

„Následně se strhla bitka. Zapojil se do ní i Martin Michajlov, začal postupovat k červené čáře s našima klukama. Cítil jsem jako povinnost tam jet, vyříkat si to s ním, ať se tam tak nemotá. Vyměnili jsme si pár slov. A v rámci emocí, ve kterých jsme oba byli, jsme na sebe hodili pár gest ohledně bitky,“ líčil Vondraš, jak k emotivnímu momentu vůbec došlo.

Protivník jeho výzvu přijal. „Najednou vidím Martina, že už na to jde, shazuje rukavice. Jenom jsem viděl, jak se na mě rozjíždí. Pak už se to seběhlo rychle, naběhl adrenalin,“ vykládal gólman před čtyřmi lety draftovaný Carolinou.

Respekt pro menšího soupeře

V samotném souboji měl navrch. Přetáhl soupeři dres přes hlavu, rozdal několik ran. A když bylo po všem, navrch přidal oslavné gesto, sklidil pochvaly od spoluhráčů. Den poté, co emoce vychladly, už ovšem sokovi vyjadřuje obdiv a uznání. I proto, že ve rvačce měl 15 centimetrů k dobru.

„Musím říct, že Martinovi patří obrovský respekt, jak do toho šel. Výšková převaha byla určitě na mojí straně. Psal jsem mu po zápase, kdy jsem mu právě vyjádřil respekt a ptal se, jestli je všechno v pohodě. Vyměnili jsme si pár zpráv. Jsem rád, že to proběhlo v rámci fair play. Žádná zášť, nic zákeřného, co by přesahovalo zápas, za což jsem rád. Popřáli jsme si štěstí,“ přiblížil Vondraš, že chvíle plné vášní nakonec skončily smírem.

I pardubický gólman vnímá situaci jako zcela unikátní. „Nikdy by mě nenapadlo, že takováhle bitka gólmanů může vůbec být. Vyplynula ze situace, ale byl jsem určitě překvapený, že se to stalo,“ popsal rodák z Plzně.

Michajlov: Bylo vidět, že jsem se v životě nepral

Po utkání bral situaci s úsměvem také Michajlov. „V životě jsem se nepral a bylo to vidět. Na jednu stranu jsem to bral tak, že jsem si to odškrtnul, než kariéra skončí. Bylo to poprvé a naposled. Naštvalo mě akorát, jak se pardubičtí hráči zachovali, že chodili na jednoho ve více lidech,“ promluvil pro klubový web Litoměřic.

Díky cennému vítězství 6:3 se Litoměřice posunuly na páté místo. Pardubice však zůstávají na druhém fleku. Drží je i mladý brankářský tandem Vondraš – Lukáš Matěcha (21), byť prvně jmenovaného v úvodu ročníku trápilo menší zranění. O svých ambicích a dosavadní kariéře v létě promluvil pro iSport.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Vsetín221533194:4254
2Pardubice B231241678:6645
3Třebíč231134561:4943
4Tábor221141661:4742
5Litoměřice211213579:5541
6Jihlava221043576:6141
7Kolín22854558:5038
8Frýdek-M.237331066:7230
9Přerov239101353:7829
10Zlín235341159:7125
11Slavia235331259:7324
12Havířov235241250:7123
13Chomutov236131361:8623
14Sokolov234121648:8216
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  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

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