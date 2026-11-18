Zlín řeší problémy. Balaštík v kotli, pak u trenérů. Asi se budeme muset vylískat, řekl Škůrek
Nevšední důsledky měla další porážka hokejistů Zlína v Maxa lize. Po zmaštěném duelu s oslabenými Litoměřicemi (1:4) přišel sportovní manažer Jaroslav Balaštík za branku mezi kotel příznivců, aby jim vysvětlil, proč se Beranům pořád nedaří. Jeho promluva nejspíš měla úspěch, neboť se s ním fanoušci rozloučili skandováním jeho jména. Následně zamířil do trenérské kabiny. „Ano, sedíme tam,“ potvrdil kouč Antonín Stavjaňa. „Asi se budeme muset před zápasem vylískat,“ nabídl originální recept obránce David Škůrek.
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Nestabilita výkonů Zlína je zarážející. Po víkendové porážce v Kolíně přišla další domácí facka. Navíc s protivníkem, který dorazil na Moravu se zdecimovanou sestavou. „Kališníkům“ chyběli aktéři hromadné bitky s béčkem Pardubic plus pár zraněných. Hosté mohli nasadit jen jedenáct útočníků. Chyběly například opory Kuťák, Malát, Ton, Jelínek či Hrabík.
Přesto vedli v 11. minutě 3:0 a vyhnali z branky Daniela Hufa. Domácí střídačka si vzala time out. „Jsme nepoučitelní. Je to furt dokola. V hlavách nejsme nachystaní na začátek. Čekáme, co s námi soupeř provede a přitom by to mělo být naopak,“ kroutil hlavou zkušený zadák poražených David Škůrek.
Začátky jsou katastrofální
„Pořád si to říkáme a neděláme to. Nedokážu si to vysvětlit. Začátky jsou katastrofální. Je to jenom o nás. Musíme to strhnout od první minuty. Ne za stavu 0:3, když je každý hrdina jako ve finále. Ty týmy jsou mladé, všichni lítají. Musíme hrát pospolu. V tomhle je liga složitější.“
Litoměřice s okleštěnou soupiskou držel gólman Martin Michajlov. Toho nikdo střídat nemusel. Překonal ho pouze Jakub Čechmánek, syn legendárního gólmana. „Zlín se těžko poráží, hlavně na jeho ledě,“ řekl Michajlov.
„Ale máme kvalitní tým mladých kluků, kteří chtějí bojovat. Doplnili jsme kádr a zvládli jsme to. Dali jsme dva rychlé góly a pak třetí. Ale i minule jsme vedli nad Pardubicemi 3:0 a nakonec z toho ještě byla bitka o tři body. Museli jsme si na to dát pozor,“ líčil.
Hokej v první lize bolí
Zlínští měli darebný vstup do pracovní šichty. Jejich defenzivu otevřel dorážející Ondřej Pšenička a dvěma góly si vyspravil sebevědomí Jakub Hujer. Druhý dal dokonce v oslabení, když ujel a svižnou střelou proměnil sólo na střídajícího Pavla Kantora. Část fandů ke konci křičela, ať hráči bojují za Zlín.
„Za stavu 0:3 měli hráči hlavy dole. Ale ukázalo se, že to není v kondici. Je to o nastavení,“ uvedl trenér Stavjaňa. „Musíme hrát opravdu šedesát minut. Hokej v první lize bolí. Musíte se srážet, je to brzda, start, bruslení. Není to o žádné velké kráse,“ podotkl.
Nálada v klubu není dobrá. Výsledky se razantně nezlepšily ani po nástupu nových trenérů. Špatné zápasy střídají ty lepší, konzistence neexistuje. Taky diváků v hledišti ubývá. Televizní střet s Litoměřicemi sledovalo ohlášených 1606 lidí. Pouze. „Vidíme, že návštěvy jsou pořád nižší,“ zmínil Škůrek, předsezonní posila z Olomouce. „Až když mají hráči pohodu, mohou si zahrát. Teď to musí zlomit. Je to o dřině,“ sdělil Stavjaňa.
Brzy může hrozit větší problém
Navíc po rezignaci Jana Pravdy není obsazena klíčová pozice generálního manažera. Čeká se, s čím přijde nové vedení radnice. Primátor Čestmír Vančura není úplně hokejový nadšenec, má jiné starosti, zájmy a priority ve funkci. Peněz už teď není nazbyt, brzy může hrozit větší problém. Na dotacích z města jsou Berani závislí.
Klub mezitím přivedl finského zadáka Matiase Rajaniemiho (24), kdysi juniorského reprezentanta „Suomi“, jehož draftovali v šestém kole NY Islanders. Ale to je minulost, urostlý bek byl v tomto ročníku bez angažmá. V Evropě o něj zrovna rvačka nebyla. Zlín ho vzal na měsíční zkoušku, začal jako sedmý obránce. Nepropadl, nezazářil. Trenér od něj čeká tvrdší hru.
„Na to, že skoro rok nehrál, to nebylo špatné,“ zhodnotil jeho premiéru. Po uzdravení Václava Vebera se Zlín rozhodne, zda s rodákem z Lahti prodlouží kontrakt. Na marodce jsou na delší dobu útočníci Robert Říčka a Jesse Paukku, do akce se zatím nechystá ani Radek Číp.
Maxa Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|23
|16
|3
|3
|1
|97:43
|57
|2
Pardubice B
|24
|12
|5
|1
|6
|81:68
|47
|3
Třebíč
|24
|12
|3
|4
|5
|66:51
|46
|4
Litoměřice
|22
|13
|1
|3
|5
|83:56
|44
|5
Tábor
|23
|11
|4
|2
|6
|63:50
|43
|6
Jihlava
|23
|10
|4
|3
|6
|78:64
|41
|7
Kolín
|23
|9
|5
|4
|5
|61:52
|41
|8
Frýdek-M.
|24
|7
|4
|3
|10
|69:74
|32
|9
Přerov
|24
|9
|1
|0
|14
|54:83
|29
|10
Slavia
|24
|6
|3
|3
|12
|64:74
|27
|11
Zlín
|24
|5
|3
|4
|12
|60:75
|25
|12
Havířov
|24
|5
|2
|5
|12
|52:74
|24
|13
Chomutov
|24
|6
|1
|3
|14
|62:89
|23
|14
Sokolov
|24
|4
|1
|2
|17
|50:87
|16
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup