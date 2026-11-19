Chomutovský atentát na Šmerhu. Mám na to názor, přistoupíme ke krokům, zuřil Němec
Přestože Chomutov a Vsetín od sebe dělilo propastných třiadvacet bodů a zcela rozdílné ambice, kdy vedoucí Valaši neohroženě vládnou Maxa lize, zatímco Severočeši hrají o holou záchranu, na ledě to tentokrát vůbec nebylo znát. Piráti ve 24. kole horoucně deptali lídra soutěže, dvě třetiny měli navrch. Jenže ztroskotali na neskutečném brankáři Miroslavu Svobodovi a prohráli 1:3. Závěr utkání pak provázely ostré emoce. Obránce Marek Baránek totiž sejmul hostující hvězdu Tomáše Šmerhu!
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Chomutov sahal ve třetí třetině po vyrovnání. Jeho nápor by možná otupilo případné vyloučení Marka Baránka, který si našel ve středním pásmu Šmerhu, jenž zrovna naskočil ze střídačky. Není se co divit, že Piráti věnovali vsetínskému střelci speciální péči. Nejproduktivnější hráč ligy (15+19) byl při každém pohybu na ledě cítit. Také, že si ve 34. minutě připsal vítěznou branku.
Emoce a krev po srážce. Opora zmizela v šatně
Poslední minuty však nedohrál. Po střetu s Baránkem, jenž ho zasáhl do obličeje, zamířil na ošetřovnu. Docela dlouho trvalo než se zvedl na nohy. Kaluž krve pak z ledové plochy škrábali ledaři. Trenér Jenáček se mocně zlobil. Div, že nevlezl na led. Rozhodčí ovšem srážku na první dobrou nezaznamenali, těžko mohli zpětně vylučovat.
Setrvali však v dlouhé diskuzi s oběma kapitány, Jenáček své céčko Ondřeje Slováčka opakovaně vybízel k tomu, aby si od sudích vyslechl vysvětlení. Baránek pak ustál výzvy k bitce od Radima Šaldy, případnou šarvátku muži v černém nedovolili.
Ani desítky minut po zápase situace nenechala hosty v klidu. Jenáčkův asistent Ondřej Němec měl jasno. „Viděl jsem ten moment na videu. Mám na něj osobní názor. A myslím, že přistoupíme k nějakým krokům,“ naznačil směrem ke komisi rozhodčích a vedení ligy.
„Viděl jsem, že se s Barym (Baránkem) srazili. Nevím, čím ho zasáhl. Jestli ramenem nebo něčím jiným nebylo v té rychlosti poznat,“ pokrčil rameny chomutovský kouč David Čermák. Nový trenér Chomutova litoval nevyužitých přesilovek, především dvou početních výhod 5 na 3.
Svoboda by patřil k nejlepším v extralize, věří kouč
Na tom měl zásluhu především vsetínský fantom Svoboda. „Jedná se o nejlepšího gólman soutěže. Určitě by patřil mezi top pět brankářů v extralize. Jsme rádi, že ho máme,“ vyřkl rezolutně Němec.
„Bylo vidět, jak je klidný a že má extraligovou kvalitu. Když se týmu daří a ještě má takového gólmana, všechno mu pak vychází,“ ocenil Čermák vsetínskou formu.
S tou však protentokrát nebyl příliš spokojený mistr světa z roku 2010 Ondřej Němec. „Po prvním vstřeleném gólu jsme si mysleli, že už to ubojujeme. Zase nás ovšem srážela oslabení. Kluci, kteří na ně chodili, tam nechali duši, blokovali střely a Míra Svoboda to zavřel. Těm patří obrovský kredit. Ale umíme hrát lépe. Nebylo to takové, jak bychom si představovali,“ uzavřel.
Definitivní klid mu dodal až dvě vteřiny před poslední sirénou při power-play Tomáš Jandus.
Maxa Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|23
|16
|3
|3
|1
|97:43
|57
|2
Pardubice B
|24
|12
|5
|1
|6
|81:68
|47
|3
Třebíč
|24
|12
|3
|4
|5
|66:51
|46
|4
Litoměřice
|22
|13
|1
|3
|5
|83:56
|44
|5
Tábor
|23
|11
|4
|2
|6
|63:50
|43
|6
Jihlava
|23
|10
|4
|3
|6
|78:64
|41
|7
Kolín
|23
|9
|5
|4
|5
|61:52
|41
|8
Frýdek-M.
|24
|7
|4
|3
|10
|69:74
|32
|9
Přerov
|24
|9
|1
|0
|14
|54:83
|29
|10
Slavia
|24
|6
|3
|3
|12
|64:74
|27
|11
Zlín
|24
|5
|3
|4
|12
|60:75
|25
|12
Havířov
|24
|5
|2
|5
|12
|52:74
|24
|13
Chomutov
|24
|6
|1
|3
|14
|62:89
|23
|14
Sokolov
|24
|4
|1
|2
|17
|50:87
|16
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup