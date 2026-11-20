Čermák o Jágrovi i Chomutovu: Nepatří na poslední místo. Na tréninku pořád někdo chybí
S Jaromírem Jágrem, který naznačil konec kariéry, spolu váleli za kladenskou mládež, později nejslavnějšího českého hokejistu všech dob vedl na střídačce Rytířů. „Trénovat Jardu není nic těžkého. Geniální hokejista, který hru cítil a řešil všechno intuitivně," říká David Čermák (56) v rozhovoru pro iSport. Nedávno přijal chomutovskou výzvu, u Pirátů se chce co nejvíc vzdálit od sestupových starostí v Maxa lize. S Kladnem zůstane v kontaktu, protože Piráti s ním na hráčské bázi spolupracují.
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V jakém rozpoložení jste Piráty našel a jaký má jejich kádr potenciál?
„Přišel jsem sem, protože si myslím, že chomutovský potenciál je větší než na poslední místo. Pořád tomu věřím. Výkony jdou nahoru. Proti Vsetínu jsme při hře pět na pět byli lepší. Soutěži dominuje, ale i proti němu jsme chtěli ukázat, že jsme na stejné úrovni a že máme také dobré hráče. Věřím, že budeme ještě lepší, až se uzdraví po zranění další kluci. Měl jsem také nabídku z extraligy, kterou jsem nepřijal. Chomutov mě oslovil už zkraje roku, když jsem skončil na Kladně a tady taky byly problémy. Měl jsem ale osobní potíže, nemohl jsem do žádného angažmá. Teď se šance naskytla znovu, a tak jsem do toho šel."
Jak je složité působit v týmu, který ve velkém sází na hráče půjčené z jiných klubů, ať už na hostování či v rámci střídavých startů? Můžete vůbec trénovat v adekvátním počtu?
„Zrovna taková situace je těžká pro nácvik přesilovky, protože na tréninku pořád někdo chybí. A proti Vsetínu jsme nevyužili dvě dvojnásobné přesilovky 5 na 3, které jsme odehráli špatně. Náš první úkol ovšem byl zlepšit obranu. Zaměřili jsme se proto především na defenzivní pásmo, v čemž už vidím známky zlepšení. A teď budeme muset pracovat na přesilovkách.“
Kádr máme úzký, Coskey se rozjede
Při patáliích s gólmany vás nyní na měsíc posílil David Honzík. Výhru v Kolíně pak vychytal litvínovský Pavel Čajan. Je velkým bonusem mít v sestavě gólmana takové extra kvality, po němž pokukují i Pardubice?
„Příjemné to bylo hlavně pro kluky, kteří s ním byli klidnější. Když je za vámi takový gólman, hráči jsou pak jistější a víc si dovolí.“
Útočník Cole Coskey vypomáhal i Litvínovu, možná se ale čeká na jeho střeleckou formu z počátku jeho angažmá v Chomutově, kdy hrál v jedné lajně s Viktorem Hüblem a Františkem Lukešem…
„Teď má vedle sebe také zkušeného hráče v podobě kreativního Martina Hanzla. Také se do šancí dostává, bohužel třeba proti Vsetínu mu to tam nepadlo. Věřím, že to protrhne a načne bodovou sérii. Je náš, takže se nebojím, že by nám ho Litvínov sebral, ale jsou tady vzájemné vazby a když budeme moct, Litvínovu pomůžeme, stejně jako on nám. Kádr máme úzký, spoléhá se na kluky, kteří přijedou z jiných klubů. Samozřejmě každý trenér není nikdy spokojený a potřeboval by další hráče. To řeší hlavně Viktor Hübl s vedením a budeme jedině rádi, když se pro nás naskytne vhodná posila.“
S Kladnem jste dokázal coby kouč dvakrát postoupit do extraligy (2019, 2021). Jak se od té doby Maxa liga změnila?
„První liga zůstává kvalitativně stejná, jenže extraliga od té doby šla v posledních letech nahoru. Právě v tom je nejspíš rozdíl mezi oběma ligami větší, než býval.“
Jarda hrál vždycky podle svého
Chomutov spolupracuje s Kladnem a k němu neodmyslitelně patří Jaromír Jágr, který nyní naznačil konec aktivní kariéry. Znáte se s ním od mládežnických let, v Kladně jste ho i v nedávných letech trénoval. Co říkáte na to, že svou hráčskou kapitolu přece jen uzavře?
„Je neskutečné už jen to, že ve svých letech dokázal hrát. Konec jednou přijít musel. A Jarda cítí, že už to asi dál nejde, proto se takto rozhodl. Byl jsem jeho nadřízený na střídačce, ale on byl majitel (úsměv). Trénovat Jardu není nic těžkého. Málokterého trenéra poslouchal, vždycky si hrál podle svého. Možná naslouchal jen tátovi. Geniální hokejista, který hru cítil a řešil všechno intuitivně.“
Ceníte si toho, když se vás veřejně zastával v dobách, kdy se Kladno potácelo na spodku extraligy a každoročně čelilo hrozbě baráže?
„To ať hodnotí někdo jiný, ale byl jsem rád, že jsem Kladno trénoval. Samozřejmě tehdejší podmínky na Kladně byly diametrálně odlišné oproti všem klubům v extralize. Pro nás byl úspěch, pokud jsme se v nejvyšší soutěži dokázali zachránit nebo postoupit z první ligy. Věděli jsme, jaká je situace a jak to je.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|23
|16
|3
|3
|1
|97:43
|57
|2
Pardubice B
|24
|12
|5
|1
|6
|81:68
|47
|3
Třebíč
|24
|12
|3
|4
|5
|66:51
|46
|4
Litoměřice
|22
|13
|1
|3
|5
|83:56
|44
|5
Tábor
|23
|11
|4
|2
|6
|63:50
|43
|6
Jihlava
|23
|10
|4
|3
|6
|78:64
|41
|7
Kolín
|23
|9
|5
|4
|5
|61:52
|41
|8
Frýdek-M.
|24
|7
|4
|3
|10
|69:74
|32
|9
Přerov
|24
|9
|1
|0
|14
|54:83
|29
|10
Slavia
|24
|6
|3
|3
|12
|64:74
|27
|11
Zlín
|24
|5
|3
|4
|12
|60:75
|25
|12
Havířov
|24
|5
|2
|5
|12
|52:74
|24
|13
Chomutov
|24
|6
|1
|3
|14
|62:89
|23
|14
Sokolov
|24
|4
|1
|2
|17
|50:87
|16
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup