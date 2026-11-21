Opora Litoměřic Michajlov: Po našem vzoru hraje i Vsetín. Po bitce ho těšil respekt
Statisticky patří k nejlepším brankářům Maxa ligy. Martin Michajlov drží Litoměřice v popředí tabulky a k tomu se předvedl i jako bitkař. V rámci hromadné potyčky v nedávném duelu s béčkem Pardubic si to rozdal v pěstním souboji s urostlým kolegou Jakubem Vondrašem. „Nějak jsem to po svém ustál a moc jsem nedostal,“ vylíčil. V rozhovoru pro podcast Zimák rozebral i svůj mateřský klub, který je podle něj inspirací pro ostatní.
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Co vlastně naštvalo hráče Pardubic, že po gólu Richarda Žemličky do prázdné brány vyprovokovali hromadnou potyčku?
„To, že vystřelil až poté, když rozhodčí signalizoval technický gól. Všichni říkali, že se to nedělá. Jenže v tu chvíli v bráně nebyl gólman. Jsou asi nějaká nepsaná pravidla. Ale asi je naštvalo, jak zakončil. Žemla říkal, že si nevšiml, že se píská technický gól. Chápal bych, kdyby si to s ním šli vyříkat hráči, kteří byli přímo na ledě. Ale na něj vylítli dva až tři ze střídačky. To mě osobně naštvalo. Proto jsem vyjel a začal do nich strkat, aby ho nechali být.“
Následně k vám přijel gólman soupeře a šli jste do sebe.
„Kuba Vondraš na mě ukazoval. Byl jsem v tu chvíli v emocích, tak jsem to shodil. Pak jsme si i napsali. Zrovna u nás dvou to bylo fér a nevšední. (úsměv) Viděl jsem, že je obrovský a moc šancí mít nebudu.“
On příští zápas nebyl ani na soupisce. Nezranil jste ho náhodou?
(úsměv) „Ne ne. Myslím, že je zdravotně v pořádku. On mi pak právě psal, jestli jsem v pohodě. Jsem rád, že projevil respekt. Když už jsem se pro to rozhodl, chtěl jsem zabojovat. Nějak jsem to po svém ustál a moc jsem nedostal.“
Tým bitkařů
Bitku jste měli v následném duelu ve Zlíně, kde si to Samuel Fiala rozdal s Róbertem Bačem. Jste tým bitkařů?
„Asi jo. (úsměv) Ve Zlíně to naštěstí už nebyl takový chaos jako s Pardubicemi. Byl tam souboj a kluci si to rozdali. Bylo to v poklidu. Naštěstí jsem se nemusel zapojovat.“
Každý v soutěži řekne, že Litoměřice hrají nepříjemný, rychlý hokej. Vnímáte to?
„Týmy se občas snaží napodobit systém, který někomu jinému funguje. To jsme poslední roky naštěstí my. Po našem vzoru teď hraje i Vsetín, který jsme vyřadili v play off. Postavili to podobně. Když jsme s ním letos hráli, bylo to od nich dravé, rychlé, tvrdé. Vypadá to, že jim to sedlo. Už to nehráli jenom na zkušenost, přesilovky a na to, že někoho přehrají hokejem. Když dobře zařadíte mladé šikovné hráče a k nim přidáte zkušenosti, je vidět, že to funguje. Kolín takto hraje už nějakou dobu.“
V Litoměřících se to dělá správně
Takže jste inspirací pro ostatní…
„Asi jsme byli první, kdo začal vyznávat tento styl. V průběhu let klub spolupracoval s jinými celky, všechno se ladilo. Až to dospělo do svazového projektu a tehdy se dokonce povedlo vyhrát základní část. Tehdy jsem tu nebyl. V posledních letech byly Litoměřice třikrát v semifinále, což ukazuje na to, že se to dělá správně.“
Kdo je pro vás špičkovým brankářem Maxa ligy?
„Kuba Soukup dlouhodobě drží Kolín, má dobrou výkonnost. Svědčí o tom i to, že si ho chtějí nechat na další dva roky. Míra Svoboda ze Vsetína má spoustu zkušeností ze zahraničí, naposledy z Finska. Svou kvalitu dokazuje i čísly. Když je potřeba, tým podrží. Přidal bych k nim ještě Adama Berana z Jihlavy.“
Sparta, nebo Olomouc?
Je to tak, že máte vyřízené střídavé starty do extraligové Olomouce?
„Olomouc tehdy neměla druhého brankáře. Machovský byl zraněný. Měl bych být spolu s Tomášem Voleveckým na čekačce k dispozici Spartě. Ale ta měla v tu chvíli všechny gólmany zdravé. Olomouc ji poprosila, jestli bych s ní nemohl na jedno, dvě utkání jet. Začalo to back-to-back víkendem. Byl jsem asi jediný volný brankář, protože jsme měli oba naše zápasy odložené. Byl jsem s Olomoucí proti Spartě a s Plzní.“
Jak daleko máte nyní do branky Sparty?
„Myslím, že hodně daleko. Měl jsem štěstí, že jsem se tam mohl shodou okolností v posledních dvou letech podívat, protože Spartě chyběl minimálně jeden gólman. Teď jsou oba zdraví a chytají výborně. V nich problém není. Musím dál chytat dobře a třeba se zase nějaká možnost otevře. Jsem zdravý, pořád mám ambice jít výš. V Litoměřicích jsem spokojený, ale určitě neřeknu, že tady chci kariéru jenom dohrát.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|23
|16
|3
|3
|1
|97:43
|57
|2
Pardubice B
|24
|12
|5
|1
|6
|81:68
|47
|3
Třebíč
|24
|12
|3
|4
|5
|66:51
|46
|4
Litoměřice
|22
|13
|1
|3
|5
|83:56
|44
|5
Tábor
|23
|11
|4
|2
|6
|63:50
|43
|6
Jihlava
|23
|10
|4
|3
|6
|78:64
|41
|7
Kolín
|23
|9
|5
|4
|5
|61:52
|41
|8
Frýdek-M.
|24
|7
|4
|3
|10
|69:74
|32
|9
Přerov
|24
|9
|1
|0
|14
|54:83
|29
|10
Slavia
|24
|6
|3
|3
|12
|64:74
|27
|11
Zlín
|24
|5
|3
|4
|12
|60:75
|25
|12
Havířov
|24
|5
|2
|5
|12
|52:74
|24
|13
Chomutov
|24
|6
|1
|3
|14
|62:89
|23
|14
Sokolov
|24
|4
|1
|2
|17
|50:87
|16
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup