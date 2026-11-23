Naštvaný Broš: Chraňme šikovné hráče! Šmerha po ataku na týdny mimo, Baránek má stopku
Ve středečním zápase 24. kola hokejové Maxa ligy vsetínští trenéři zuřili. Jejich hvězdný kanonýr a nejproduktivnější hráč soutěže (15+19) Tomáš Šmerha zapsal vítězný gól proti Chomutovu (3:1). Potom si ho našel důrazný bek Marek Baránek, a po jeho zákroku zápas nedohrál. Zůstává na marodce, zatímco Baránek dostal třízápasový distanc. Nyní se k celé věci vrátil Michal Broš.
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Trenéři Luboš Jenáček s Ondřejem Němcem byli hodně rozezlení. Mistr světa z roku 2010 po zápase vzkazoval, že to klub nenechá bez reakce. „Viděl jsem video. Mám na to názor, podnikneme kroky,“ líčil Němec bezprostředně poté u kabiny v chomutovské aréně.
V samotném zápase rozhodčí vůbec nevylučovali. S odstupem času reagovala až disciplinární komise na základě vsetínského podnětu. Řízný a zkušený bek Baránek vyfasoval dodatečně třízápasovou stopku. Majitel 451 extraligových startů, jenž uplynulý ročník rozložil mezi Litvínov a Liberec, nemohl hrát v sobotu ve Frýdku-Místku (3:4sn.) a vynechá i zbylé dva listopadové duely proti Přerovu a Zlínu.
Šmerha bude chybět v řádu týdnů
„Šmerha bude chybět v řádu týdnů. Jeden hráč nám zranil našeho hráče v posledním vzájemném zápase u nás doma. Bez odezvy rozhodčích a disciplinární komise. Ten samý hráč to udělal znovu,“ divil se Michal Broš.
„Český hokej by měl dělat všechno proto, aby podporoval šikovné a kreativní hokejisty. Sledoval moderní trendy a ne že si budeme nechávat zraňovat hráče těmi, kteří neumí nic jiného než tohle,“ podivoval se vsetínský asistent po sobotní výhře nad béčkem Pardubic (2:1). Šmerha po poranění hlavy u ní nebyl a nějakou dobu setrvá mimo kluziště.
„Máme spoustu dobrých kluků, kterým věříme. Všechny týmy se potýkají během sezony s marodkou. Druhá přesilovková formace dala v početních výhodách Pardubicím dva góly. Šmerhova absence je citelná, ale ve finále se stává trendem, že set up věci na ledě málokdy fungují. Jeden z pěti gólů padne po nějakém signálu. Jinak vychází jednoduché věci. Podle mého názoru je zásadní práce před brankou,“ reagoval Broš na otázku, jak si Valaši poradí bez svého klíčového muže v nejbližší době.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|24
|17
|3
|3
|1
|99:44
|60
|2
Třebíč
|25
|13
|3
|4
|5
|69:53
|49
|3
Litoměřice
|23
|14
|1
|3
|5
|87:57
|47
|4
Pardubice B
|25
|12
|5
|1
|7
|82:70
|47
|5
Jihlava
|24
|11
|4
|3
|6
|82:65
|44
|6
Tábor
|24
|11
|4
|3
|6
|66:54
|44
|7
Kolín
|24
|9
|5
|4
|6
|63:55
|41
|8
Frýdek-M.
|25
|7
|4
|4
|10
|72:78
|33
|9
Slavia
|25
|6
|4
|3
|12
|68:77
|29
|10
Přerov
|25
|9
|1
|0
|15
|55:87
|29
|11
Zlín
|25
|5
|3
|5
|12
|62:78
|26
|12
Chomutov
|25
|6
|2
|3
|14
|66:92
|25
|13
Havířov
|25
|5
|2
|5
|13
|53:78
|24
|14
Sokolov
|25
|4
|2
|2
|17
|53:89
|18
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