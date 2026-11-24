Potok krve, smrad z hnisu. Šmerha se zlobí na Baránka: Úmysl! Tohle musí vymizet
Nehraje, trpí doma se zpřelámaným nosem. Dýchá jenom ústy, nesmí jíst teplá jídla. Po úderu chomutovského hokejisty Marka Baránka z něj crčela krev jako nikdy dřív. Nefér zákrok soupeře zastavil Tomáši Šmerhovi (28) fantasticky rozjetou sezonu v Maxa lize a třízápasový trest pro obránce nepovažuje za dostačující. „Nosu se vůbec nemůžu dotknout. Sahání do obličeje by mělo z hokeje vymizet,“ apeluje vsetínský útočník v rozhovoru pro iSport. Hrozí mu dokonce operace.
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Jak jste na tom zdravotně? Klub oznámil, že budete chybět v řádu týdnů.
„Začíná to vypadat líp. Ještě se uvidí, jestli bude nutná operace. Nos mi rovnali ve Zlíně na ORL. Ve čtvrtek dobírám antibiotika a v pondělí mám kontrolu. Vevnitř jsem měl tampony, abych nedostal zánět. Shromažďovala se tam krev. Čtyři nebo pět dnů jsem nemohl dýchat. Než zase naskočím do zápasu a vrátím se do kondice, bude to chvilku trvat. Kdyby byla nutná operace, trvalo by to asi ještě déle než několik týdnů.“
Plánujete, že budete nějaký čas nastupovat s krytem obličeje?
„Mřížka určitě bude nutná. Prý to trvá šest až sedm týdnů, než se nos zpevní a vrátí do původního stavu. Tento rok už jsem hrál s chráničem přes bradu, kde jsem byl sešitý. Ten teď mít nemůžu. Zkoušel jsem i celoobličejové plexi, ale dost se mlží. Koukal jsem na Červuse (pardubického útočníka Romana Červenku), který měl mřížku a v ní připevněné plexisklo. Asi zkusím tohle, vím, kde se to prodává. Mít jenom mřížku se mi nechce, blbě se přes ni kouká. Červusovi ale volat nebudu, neznáme se.“
Tak moc mi v životě krev z nosu netekla
Od Baránka to musela být rukou pěkná rána, co?
„Nos jsem měl zlomený už ve třech letech. V osmnácti mi ho celý zrekonstruovali, dávali tam i novou chrupavku. Bylo to pevné, skvěle se to zahojilo. Chodil jsem na box, do nosu jsem dostal mockrát. Ale tento úder už nepřežil. Možná to tak nevypadalo, ale tak moc mi v životě krev z nosu netekla. Snad je to už na dobré cestě.“
Byl to od obránce úmysl? Baránek obecně hraje tvrdě.
„Budu si stát za svým. Řekl jsem to i Barymu, když mi psal zprávu. Tvrdil, že to nechtěl. Myslím, že úmysl v tom byl. Tohle jsem mu taky odpověděl. V celém zápase, i v tom před tím, tam jezdí, furt nějaká hrazda… Beru, je to hokej. Tu situaci vidím tak, že jsem si ho obhodil o mantinel, on už nestíhal nabrat můj pohyb a vystrčil mi do cesty úmyslně ruku. Na souboje jsem zvyklý, rád chodím do konfliktů s protihráči. Ale už v první třetině jsem jel za rozhodčím a říkal mu, že náš bek střílí od modré a on (Baránek) mi dá hrazdu přímo proti puku. Jenom shodou okolností mě netrefil. To jsou hrozně nebezpečné momenty. Pak člověk ani nechce chodit před bránu, kde ho to bolí. Je to nepříjemné. Rozhodčí by si toho měli víc všímat. Fascinuje mě, že se za takové zákroky nedá ani dvouminutový trest.“
Na popud Vsetína byl Baránkovi zpětně vyměřen distanc na tři utkání. To vás asi neuspokojí, co?
„Stejný trest dostal nedávno náš Pučis (Roman Půček) za hrazdu do obličeje. Ale Svoboda z Kolína normálně dohrál zápas a hrál i ten další. Já budu stát týdny a Baránek je potrestaný stejně. Tomu nerozumím. Nevadí mi, když se hraje tvrdě. Kdybych dostal třeba ramenem, najel si na nějaký strom, člověk si řekne, O.K, jedeme dál. Ale takové sahání do obličeje by mělo z hokeje vymizet.“
Měl jste skvělou formu, vedl bodování Maxa ligy. Unesete psychicky náhlou pauzu?
„Snažím se brát to pozitivně. Všechno má svůj smysl. O to víc budu muset makat, abych se vrátil do fazony, kterou jsem měl. Teď se může ukázat i můj charakter. Samozřejmě si uvědomuju, že už se ke mně nemusí puky tak odrážet. Ale půjdu naproti tomu, aby to bylo jako dřív. Mrzí mě, že nepomůžu klukům. Čekají je tři těžké zápasy. Derby ve Zlíně, na Slavii a v Jihlavě.“
Furt cítím smrad
Budete ve středu ve Zlíně osobně?
„Půjdu se podívat. Pak i na Slavii. Akorát do Jihlavy asi nepojedu. Ze Zlína to vezmu rovnou do Prahy. Doufám, že derby zvládneme, ať máme na Vsetíně klid od lidí. (úsměv) Ve čtvrtek vyzvedávám mámu na letišti, vrací se z dovolené. Navíc jí musím vrátit jezevčíka, kterého jsem hlídal. Chodím s ním ven. Má už patnáct let, musím ho vynášet do čtvrtého patra, i když nemám nosit nic těžkého. Naštěstí už je zima, to místo se mi venku aspoň chladilo. Stejně zatím nemůžu nic dělat. Mám spreje do nosu, aby se uvnitř všechno zotavilo. Všude po obličeji jsem žlutý a křivý. (úsměv) Nemůžu jíst teplá jídla, takže jsem úplně bez síly. Jak jsem měl ucpaný nos tampony, mohl jsem dýchat jenom pusou. Jíst a pít nebylo příjemné.“
Čím jste se tedy živil?
„Přítelkyně uvařila třeba kuřecí s rýží a já jsem si to nechal vystydnout. Teď už mám vyndanou tamponádu, takže se mi dýchá líp. Ale furt cítím smrad, protože mi v nosních dírkách zaschlá krev hnila. Nic moc. První noci jsem musel spát skoro vsedě, aby mi krev nenatekla do hlavy. Budil jsem se. Radši jsem byl v pronajatém bytě sám, přítelkyně s malou bydlí kousek ode mě.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|24
|17
|3
|3
|1
|99:44
|60
|2
Třebíč
|25
|13
|3
|4
|5
|69:53
|49
|3
Litoměřice
|23
|14
|1
|3
|5
|87:57
|47
|4
Pardubice B
|25
|12
|5
|1
|7
|82:70
|47
|5
Jihlava
|24
|11
|4
|3
|6
|82:65
|44
|6
Tábor
|24
|11
|4
|3
|6
|66:54
|44
|7
Kolín
|24
|9
|5
|4
|6
|63:55
|41
|8
Frýdek-M.
|25
|7
|4
|4
|10
|72:78
|33
|9
Slavia
|25
|6
|4
|3
|12
|68:77
|29
|10
Přerov
|25
|9
|1
|0
|15
|55:87
|29
|11
Zlín
|25
|5
|3
|5
|12
|62:78
|26
|12
Chomutov
|25
|6
|2
|3
|14
|66:92
|25
|13
Havířov
|25
|5
|2
|5
|13
|53:78
|24
|14
Sokolov
|25
|4
|2
|2
|17
|53:89
|18
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup