Šok v derby! Vsetín rozhodl 6 sekund před koncem gólem hrudí. Mám flek, líčil Adámek
- Vsetín porazil v derby Maxa ligy domácí Zlín 7:6 po vítězné brance v samotném závěru.
Rozhodující gól tečoval hrudí šest sekund před koncem bývalý zlínský hráč Lukáš Adámek a sudí ho potvrdili až u videa.
Lídr soutěže vyhrál i druhé vzájemné derby v sezoně, zatímco Zlín zapsal čtvrtou porážku v řadě.
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Neskutečný finiš nejprestižnější bitvy v Maxa lize! V předposlední minutě vyrovnal Zlín v derby se Vsetínem při power play na 6:6, aby šest sekund před koncem přišel o všechno. Rozhodčí po zhlédnutí videozáznamu uznali krkolomnou trefu Lukáše Adámka. „Mám tady ještě flek,“ ukazoval Adámek na červený otisk na hrudi. Lídr tabulky tak psychicky zdeptal rivala i podruhé v sezoně.
Na nás nemáte! Vsetín vyslal v derby sousednímu Zlínu stejný bodový vzkaz jako v září. Sice Berany nepřeválcoval jako tehdy (7:1), ovšem výhra 7:6 je vzhledem k okolnostem ještě sladší. Euforičtější, spontánnější, šťastnější. Jenáčkově partě bohatě stačí k ovládnutí kraje a potvrzení suverenity v tabulce. „Byla pro mě čest stát na druhé střídačce proti Tondovi Stavjaňovi. On byl můj vzor, vynikající hráč, osobnost. A je i výborný trenér,“ uvedl vsetínský kouč Luboš Jenáček, který se svým kolegou chvíli hrál ve slavné mistrovské éře ve Vsetíně.
Uhýbal před pukem a rozhodl
Hosté se z triumfu radovali nadvakrát. Nejprve hned poté, co puk po Matějčkově střele a Adámkově teči zapadl za střídajícího brankáře Daniela Hufa. Pak přišlo pár minut napětí, nejistoty a naděje pro domácí. Rozhodčí u obrazovky tabletu zkoumali, jestli nepadl rozhodující gól vysokou holí. Nic takového nenašli. Hokejka kotouč do brány neposlala.
Přesto měl Adámek pochybnosti, jestli může slavit. „Ne pokaždé najdete průkazný záběr,“ líčil útočník, jenž krátce působil i ve Zlíně. Puk ho vyloženě trefil do hrudi. „Spíš jsem uhýbal,“ nezapíral. Bolest cítil až v šatně.
Zlínští se v emotivním zápase vyhecovali, byť jim opět scházelo trio útočníků Říčka, Číp, Paukku. Ve výborné atmosféře většinou dotahovali. Když odvolali gólmana, prostřelil Jakub Doktor brankáře Miroslava Svobodu a Berani se těšili na prodloužení. Jenže sok z druhé strany kopce Sirákov zase ukázal, proč je na vrcholu.
„Kluci si věří, mají mentální sílu,“ poznamenal trenér Luboš Jenáček. „Zlín si zasloužil nějaký bod, hrál dobře. Bylo to fifty fifty. Musí se s ním počítat. My jsme udělali několik zbytečných faulů, toho se musíme vyvarovat,“ věděl Adámek. „Je to pro mě speciální utkání. Ke Zlínu mám vztah, s klukama se občas popíchneme,“ přiznal.
Nejsledovanější střet soutěže měl švih. Padaly góly, lítaly emoce, diváci zažili výsledkové zvraty. Vsetín ve druhé třetině dal dva góly během dvaceti sekund, což rozhodlo. Pátý zásah lídra vyhnal z klece Pavla Kantora, jenž dostal překvapivě přednost před odchovancem Danielem Hufem.
Hosté měli rozbitou defenzivu (bez Zahradníčka, Dujsíka a Šaldy) i útok (bez Šmerhy či Hořanského), přesto ustáli roli favorita a ukázali, proč jsou už tři měsíce v Maxa lize jasně nejlepší. Pomohli si narychlo povolanými posilami, Šimon Frömel z Valašského Meziříčí dal přes obránce Rajaniemiho krásný gól. Mimochodem, i on má zlínskou minulost.
Jarůšek se chtěl prát
Derby chtěl za nepříznivého stavu pro Berany zlomit Richard Jarůšek. Na jeho výzvy k bitce ovšem soupeř nereflektoval. „Chceme hrát co nejvíc pět na pět. V tom je naše síla,“ řekl kouč Jenáček. „V závěru se nám to trošku vrátilo. V Havířově jsme dostali gól tři sekundy před koncem, v Třebíči jsme inkasovali od Kondora (Luboše Roba) z rohu, když jsme vedli,“ připomněl smůlovaté momenty. Tentokrát měl první tým tabulky štěstí na své straně.
Vítězný zásah dal z poslední střely atraktivního utkání, v němž dvakrát skóroval útočník Filip Suchý. „Skoro pořád jsme dotahovali a Vsetín, který je momentálně ve velké pohodě, naše chyby okamžitě využil,“ posteskl si jeho protějšek a kamarád Stavjaňa, jehož soubor prohrál počtvrté v řadě a táhne další nepříjemnou sérii neúspěchů.
Když už se zdá, že se definitivně škrábe nahoru, přijde další propad. „Není to problém fyzičky, ale mentální přípravy. Jako když si sednete k počítači, který právě restartoval,“ našel trenér trefné přirovnání.
Proč nastoupil ve zlínské kleci Pavel Kantor? „V Sokolově odchytal velmi dobrý zápas,“ vysvětlil Stavjaňa, jenž se na osazenstvu brankoviště dohodl s trenérem gólmanů Martinem Vojtkem. Kantor nicméně derby nedochytal, po páté brance šel z ledu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|25
|18
|3
|3
|1
|106:50
|63
|2
Třebíč
|26
|13
|4
|4
|5
|72:55
|51
|3
Litoměřice
|24
|14
|1
|4
|5
|89:60
|48
|4
Jihlava
|25
|12
|4
|3
|6
|87:66
|47
|5
Tábor
|25
|12
|4
|3
|6
|69:55
|47
|6
Pardubice B
|25
|12
|5
|1
|7
|82:70
|47
|7
Kolín
|24
|9
|5
|4
|6
|63:55
|41
|8
Frýdek-M.
|26
|7
|5
|4
|10
|77:82
|35
|9
Slavia
|26
|6
|4
|4
|12
|72:82
|30
|10
Přerov
|26
|9
|1
|1
|15
|58:91
|30
|11
Chomutov
|26
|6
|3
|3
|14
|70:95
|27
|12
Zlín
|26
|5
|3
|5
|13
|68:85
|26
|13
Havířov
|26
|5
|2
|5
|14
|54:81
|24
|14
Sokolov
|26
|4
|2
|2
|18
|54:94
|18
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup