Prospal ze zámoří o Budějovicích: Chci přinést to, co jsem měl jako hráč

Je zřejmé, jaký má vysněný cíl. Nahlas o něm ale nechtěl mluvit. „Hlavně chci, aby lidi věděli, že do toho jdu s velkou pokorou,“ tvrdí nový českobudějovický kouč Václav Prospal (43). Dvojnásobný mistr světa by rád klub svého srdce vrátil zpátky do hokejové extraligy, zatím ale nepoužívá silná slova. „Jedno vím jistě. Dám toho tisíc procent,“ hlásí jihočeský patriot ještě z Floridy. V rozhorovu dál prozradil, kdy a jak se ujme týmu, s kým by rád v Budějovicích spolupracoval, jak moc pro něj znamená případný návrat do extraligy i o dalších ambicích ve svojí kariéře.

Zrovna vezl svého brzo osmnáctiletého syna do juniorského týmu v rámci NAHL v Jižní Dakotě. Tam se pokusí prorazit do „velkého“ hokeje. Jinak rodina zůstane pohromadě. Zbylé tři děti v příští sezoně budou s tátou zpátky doma, kde se vyhlášený patriot pokusí oživit Motor. „Bez rodiny bych do toho nešel,“ říká Prospal.

Šéf budějovického klubu Stanislav Bednařík o vás usiloval i v minulých letech, ale zlanařil vás až teď. Už cítíte, že nastal ideální čas pro návrat domů?

„Hlavní důvod je rodina. Synovi bude osmnáct, ten už tady zůstane na čas sám. Už uzrála doba, aby se osamostatnil. Ostatní vyrazí se mnou do Čech. Kdyby mi to neposvětili, hlavně manželka, nikdy bych na to nekývnul.“



Váhal jste dlouho?

„Sám víte, co pro mě Budějovice znamenají. Na tu výzvu se moc těším, ale chci podotknout, že do toho jdu s obrovskou pokorou. A s respektem jak k WSM lize, tak ke všem jejím hráčům. Budějovice hokejem žijí, je tam fantastická podpora od fanoušků i všech lidí okolo. Bylo by krásné tým zvednout, dostat ho nahoru. Je to místo, kde jsem se narodil, kde jsem se naučil hokej. Během výluky v roce 2004 jsem měl jiné možnosti, ale taky jsem šel tam. I současné nabídky si vážím. Jestli to vyjde, nebo ne, to už je věc jiná. Ale vím, že pro to udělám maximum. To je jediné, co můžu všem slíbit.“

Předtím jste odmítal hlavně kvůli rodině?

„Ano, nikdy bych ji tady nenechal. Sám bych do toho nešel. Moc oceňuju, že mi vyšli moji nejbližší vstříc, jdou do toho se mnou a budeme i dál fungovat jako rodina. Nedokážu si představit, že bych byl bez nich. Moc děkuju za podporu hlavně mojí ženě.“



Kdy se do Česka vrátíte?

„Teď mám před sebou ještě národní šampionát se svým dorosteneckým týmem, sezona nám tady neskončila. Potom se okamžitě připojím k reprezentaci a vrhnu se i do práce v budějovickém klubu. Zatím to jde přes telefon, mám spoustu rozhovorů s potenciálními spolupracovníky, s hráči, o které máme zájem. Na osobní setkání bude čas až po šampionátu a v době, kdy na Floridě dětem skončí škola. To bude někdy na začátku června. Pak se do toho vrhnu naplno. A už teď můžu říct, že se obrovsky těším.“