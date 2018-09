Poznejte legendu první ligy Roubíka: Mých 1035 bodů? Působí to až děsivě

Fanouškům,jejichž hokejová znalost končí extraligou, je možná jeho jméno trochu skryté. Rozhodně by však nemělo zapadnout. Snad každý, kdo někdy viděl Jaroslava Roubíka v akci, si musel říct: Proč sakra tenhle frajer neválí v extralize? Rozhodně na to měl. Teď se ale prvoligový forvard pomalu loučí s kariérou. „Jednu nebo dvě sezony ale ještě zmáknu,“ usmívá se věčně dobře naladěný sympaťák. Za pár dní mu bude jednačtyřicet.

Vaše aktuální statistika v české hokejové první lize čítá 1025 zápasů a 1035 bodů. Jste suverénně nejproduktivnější hráč historie této soutěže. Jak se to poslouchá?

„V první řadě doufám, že ještě nějaké body přidám. Je to nádherné, ale na druhou stranu ty čtyři cifry působí až děsivě. V globále je to hodně o štěstí, o spoluhráčích, o zdraví… Za celou kariéru mě nepotkalo vážnější zranění. Musíte být fit, mít chuť hrát, a hlavně chuť dávat góly. To je v mém případě absolutně nejdůležitější.“

V ostrém kontrastu s těmito čísly je však pouhých 26 startů v extralize se ziskem jediného bodu za asistenci. Jak je možné, že jste se o patro výš nikdy neprosadil?

„Nikdy jsem nedostal pořádnou příležitost. Když jsem třeba před dvaceti lety hrál v Berouně, trenér Pavel Hynek si mě vytáhl na závěr sezony do Sparty. Odehrál jsem pár utkání ve čtvrté lajně a další rok jsem zase začínal v první lize. Takhle se to opakovalo několikrát i v jiných klubech. Nikdy se ale nestalo, že by za mnou přišel někdo z extraligy a řekl: Pojď k nám, chceme tě, tady je smlouva. To nikdy nepřišlo. Pak už se mi popravdě ani tolik nechtělo.“

Proč?

„Někdo si možná bude myslet, že jsem blbej, ale mě ten hokej v první lize strašně baví. Mám motto: Gól je furt gól a není jich nikdy dost, ať ho dáte kdekoli. Toho se držím.