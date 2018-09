Získá Jágr superposilu pro Kladno? Rytíře by mohl posílit bek Wisniewski

Na rivaly soupeřící o postup do extraligy by mohli vytasit pořádný trumf. Vedle toho, že se kladenský matador Jaromír Jágr s mužstvem chystá na začátek nové sezony, která pro Středočechy začíná již tuto sobotu (doma proti Frýdku-Místku), řeší jako klubový majitel i přestupovou politiku. A jak to tak vypadá, do nového ročníku první ligy by mohl sehnat pro klub obrovskou posilu. Do Kladna má namířeno zadák James Wisniewski.

Vedení Rytířů sice příchod hráče s ohromnými zkušenostmi ze zámoří oficiálně nepotvrdilo, podle zdrojů Sportu však není vyloučené, že někdejší reprezentant Spojených států amerických Jágrovu družinu skutečně posílí.

Pokud se tedy aktuální plány nezbortí, i tak bude platit, že by se měl v Kladně hlásit až v průběhu sezony – nejdříve na přelomu listopadu a prosince. Wisniewského pozdější příchod by mimochodem spadal do předsezonních představ kladenského bosse.

„Přeci nehrajeme o baráž za měsíc. Nejsem zastáncem toho, aby mužstvo bylo v ideální sestavě a nejlepší formě na začátku září. To je úplná blbost. Nejprve dostanou prostor odchovanci, pokud toho nevyužijí a bude dostatek financí, pokusíme se tým posílit,“ řekl Jágr na začátku letní přípravy.

Před startem Chance ligy se klubu však povedlo získat zpět ofenzivního kanadského obránce Brendona Nashe. Wisniewski, který se již stal žhavým tématem diskusí mezi kladenskými fanoušky, by byl víc než skvělým parťákem.

Čtyřiatřicetiletý bek, který odehrál celkem 552 zápasů v základní části NHL za Chicago, Anaheim, Columbus, či Montreal, má již s evropským hokejem své zkušenosti. Po sezoně 2015-16, ve které Wisniewski odehrál za Carolinu jediné utkání kvůli zranění předního zkříženého vazu, se rozhodl pro restart v KHL. V dresu Vladivostoku odehrál 16 utkání, pak se však vrátil do Ameriky, kde dohrál ročník v týmu Chicago Wolves hrající AHL.

V minulé sezoně ale opět zamířil do Evropy. Na rok se upsal druholigovému německému týmu Kassel Huskies, ve kterém ladil formu pro olympijské hry v Pchjongčchangu. S výběrem USA došel až do čtvrtfinále, kde však Američané podlehli Čechům 2:3 po samostatných nájezdech.

Rodák z Cantonu poté dohrál sezonu v Kasselu jako nejproduktivnější zadák klubu. Za zisk 44 kanadských bodů za 9 gólů a 35 asistencí dokonce získal i cenu pro nejlepšího obránce soutěže.