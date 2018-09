Slavia v nové sezoně? Mladí hráči, boj o play off a Kolařík pod stropem

Pětačtyřicetiletý Pitter je ve své funkci u červenobílých osmým rokem, sezona 2018/19 pak bude jeho čtvrtou, kterou Slavia působí v první lize. Vrátit se do nejvyšší soutěže je každým rokem těžší a sám Pitter se o tom už několik let přesvědčuje. Přesně proto se v dalším ročníku rozhodl pro velké změny.

„Dvakrát jsme v předchozích letech vybojovali čtvrté místo a dvakrát semifinále, ale nebylo tam to zapracování našich kmenových hráčů do kádru v takové míře, v jaké bych si to představoval. Přitom mládež máme velice dobrou," vysvětloval, proč mladé pušky ve Slavii teď dostanou tolik prostoru.

V přípravných zápasech si klub nevedl vůbec zle, z deseti bitev dokázal urvat pět výher a velice dobře se popasoval i s derby s nadupanou extraligovou Spartou. Ta si pro výhru 3:2 došla až v nastaveném čase.

„V přípravě jsme dokázali hrát dominantně a i v zápasech, které jsme prohráli, jsme byli aktivnější. Ukázalo nám to hodně pozitiv, ale samozřejmě také negativa. Mezi ně patřilo například zahazovaní šancí a občas slabá efektivita," řekl nový trenér mužstva Miloš Říha mladší, který vystřídal Milana Razýma.

Také šestatřicetiletý Říha si chválil pozitiva spojená s využíváním klubových odchovanců. Podle jeho slov kabina lépe funguje a hráči pak za tým dýchají. Podobně to nazval i kapitán mužstva Jan Novák.

„Jsme rádi, že kluci jsou slávisti a i když je tu množství nových tváří, kabina funguje," vysvětlil devětatřicetiletý zadák, jenž bude fungovat jako lídr a mentor a na svou roli se těší. „Vždycky jsem rád, když ode mě někdo může něco pochytit. S mladým bekem, který má chuť se něco naučit, se mi hraje nejlíp," dodal s tím, že je připravený radit a pomáhat jak jen to půjde.

Slavia se chystá předvádět aktivní a moderní hokej a Říha by byl rád, kdyby jeho tým držel krok s dobou. „Určitě nechceme být někde kolem dvanáctého místa jak jsem někde nedávno četl. Chceme být dobře připravení, jít zápas od zápasu, co nejvíce sbírat body a vyhrávat," popisoval.

Sezonu začíná Slavia v pondělí na domácím ledě proti Přerovu a ještě v září se fanoušci klubu mohou těšit na jednu velkou událost. Pod strop haly v Edenu, kde už visí dresy Michala Supa, Josefa Beránka, Josefa Vašíčka a Vladimíra Růžičky přibyde dres s číslem 72, který nosíval legendární bek klubu Pavel Kolařík. Z něj se nově stal trenér juniorského týmu.

Na závěr sezení s novináři pak byl konkrétnější i Vladimíř Pitter a přece jen poodhalil, kam by to jeho tým měl dotáhnout. „Play off by pro nás bylo dobré," řekl.