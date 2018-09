Jágr stále nevylučuje návrat do NHL: Vždycky si nechávám otevřená vrátka

„Nechci v tomto ohledu moc mluvit o sobě, protože tvrdím a jsem zvyklý říkat: ‚Nikdy neříkej nikdy‘. Ta šance je jedna ku bilionu. Jestli za mě někdo zavřel dveře, to spíš zavřeli v NHL. Já si je nikdy nikde za sebou nezavírám. Vždycky si nechávám otevřená vrátka,“ řekl ve čtvrtek Jágr v rozhovoru s ČTK a serverem idnes.cz.

Při zdravotních obtížích, které ho připravily o většinu minulé sezony a předčasně ukončily i jeho angažmá v Calgary, a v součtu s věkem však dobře ví, jak dlouhá by cesta za další zámořskou štací byla. Jakkoliv může být lákavá i kvůli rekordu Gordieho Howea v počtu 1767 odehraných utkání v základní části NHL. Jágr jich má na kontě 1733.

„Zaprvé na to musíš mít výkonnost, někdo tě musí chtít a hlavně to musíš sám cítit. A když to není v tobě, tak to není ani nikde na ledě. To se v tom odráží,“ zdůraznil Jágr.

„Ta láska k tomu a vůbec něco chtít je prvním krokem, abys něco udělal. Tak je to se vším, nejen v hokeji a ve sportu. Ty zákony jsou všude stejné. Když chceš změnu, tak ji uděláš. Ale musíš ji chtít ty osobně, ne aby ti ji někdo jiný vnucoval, v tom to není,“ dodal Jágr.

V současnosti - i kvůli dlouhé herní absenci - se soustředí především na to, aby hrál co nejdříve a co nejlépe za prvoligové Kladno, jehož je majitelem. Stranou tak šly prozatím i úvahy o možnosti jeho střídavých startů v extralize.

„Je pravda, že jsme se trošku bavili s Třincem, ale všechno se to odvíjí od toho, abych já se cítil dobře. Co bych tam asi dělal, když nebudu hrát důstojně v první lize? To by bylo zbytečné se kamkoliv tlačit,“ prohlásil Jágr.

Velký rozhovor s Jaromírem Jágrem si můžete přečíst v pátečním Sport Magazínu!

