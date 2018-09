Jágr pro páteční Sport Magazín: Ještě nejsem vosková figurína!

Když nepočítáme výluky a odskočení do Ruska, tak je to poprvé po 28 (!) letech, kdy se Jaromír Jágr nechystá na NHL. V šestačtyřiceti letech vlétne v dresu Rytířů do Chance ligy. A rozhodně se nemíní jen tak projíždět po ledě. „Nejsem vosková figurína, která stojí v muzeu. Pořád ještě žiju!“ s pousmáním připomene, že i když ho fanoušci respektují, pořád i oni čekají, že něco na ledě předvede. Stejně jako on. V rozhovoru pro páteční Sport Magazínu se vrací i ke svému konci v NHL.