Jidáši! Jihlavský střelec Pekr sklidil pískot poté, co srazil "své" Kladno

Z nařknutí ze zrady a dalších hanlivých pokřiků už si hlavu nedělá. Jihlavský forvard Matěj Pekr si prý během své kariéry již několikrát vyslechl nadávky od fanoušků klubů, ve kterých dřív hrával. Bojoval v dresu Olomouce, Třebíče, nebo minulý ročník v tom kladenském.

Z "přivítání" na místě svého posledního angažmá však byl zaskočen. "Od nich bych to nečekal. Myslím si, že jsem neudělal nic špatného. Trošku mě to mrzí, ale nemám jim to za zlé. Druhý den se probudím a nebudu si to pamatovat," řekl bývalý střelec Rytířů, který vítězným nájezdem překazil první oslavu výročí 60 let od zisku prvního kladenského titulu.

Minulou sezonu patřil Pekr mezi klíčové hráče Kladna. Ke čtrnácti gólům ze základní části přidal další dva v play off, ve kterém s týmem oslavil vytoužený postup do boje mezi elitu. Extraligu ale s Rytíři v baráži nevybojoval. Po konci ročníku se tak Pekr rozhodl pro změnu. "K odchodu z Kladna vedlo více aspektů. Už bych to ale nechtěl moc rozebírat. Teď jsem zkrátka na dva roky hráč Jihlavy, a to jediné mě zajímá. Chci udělat maximum pro Duklu," zdůraznil.

I když nechtěl odhalit všechny důvody, proč přestoupil z Kladna do Jihlavy, s jednou věcí je nyní naprosto spokojen. "Musím říct, že v Dukle mám daleko víc prostoru. Chodím často na přesilovky. Na ty jsem tedy chodil i v Kladně, ale nyní nastupuji i v oslabení. Takhle velká důvěra mě moc těší," přiznal Pekr s úsměvem. V jihlavském dresu zatím válí. Po pěti zápasech vede s šesti góly a třemi asistencemi bodování Chance ligy.

Utkání s Rytíři si chtěl užít, ale ze svého výkonu moc nadšený nebyl. "Původně jsem se moc těšil, ale neužil jsem si to. Nepředvedl jsem úplně optimální hru. Navíc jsem se necítil úplně nejlépe, prozradil Pekr. Jihlavského tahouna trochu mrzelo, že se na ledě neukázal i Jaromír Jágr.

Na spolupráci s legendárním útočníkem rád vzpomíná. "Těší mě, že jsem Jardu zažil, ale byl to spíš takový bonus. Kladno jsem si oblíbil už před tím, než se vrátil ze zámoří. Hrál jsem tam rád, našel jsem si tady spoustu kamarádů v kabině i mimo hokej," přiznal Pekr.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:21. Kubík, 29:12. Bláha Hosté: 11:50. Anděl, 48:49. Dostálek, . Pekr Sestavy Domácí: Brízgala (Cikánek) – Zajíc, Nash, J. Říha, P. Hořava (A), Zelingr, Kehar, Svedlund – Machač (A), Vampola, Kubík – Redlich, Kružík, J. Strnad (C) – Jelínek, Vildumetz, Bláha – Zikmund, Hajný. Hosté: Lundström (Brož) – J. Pohl, Kajínek (A), D. Váňa, Suchánek, Štebih, Štindl, Mareš – Dostálek, Zeman, Čachotský (C) – Anděl, Skořepa (A), Pekr – Harkabus, Osmík, Kantner – Hrníčko, D. Čermák. Rozhodčí Luczków, Veselý – Maštalíř, Doležal Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2557 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Poruba 2011 5 3 1 1 0 18:11 12 2. Kladno 5 3 0 2 0 18:11 11 3. Havířov 5 3 1 0 1 15:8 11 4. Přerov 4 3 0 0 1 14:10 9 5. Č. Budějovice 4 3 0 0 1 13:9 9 6. Jihlava 5 2 1 0 2 23:10 8 7. Prostějov 5 2 1 0 2 17:18 8 8. Třebíč 4 1 2 0 1 10:13 7 9. Litoměřice 4 2 0 0 2 13:10 6 10. Frýdek-M. 5 2 0 0 3 14:14 6 11. Vsetín 5 1 0 2 2 23:21 5 12. Benátky n. Jizerou 5 1 1 0 3 18:24 5 13. Ústí n. Labem 5 1 0 1 3 15:22 4 14. Slavia 4 1 0 0 3 9:16 3 15. Kadaň 5 0 0 1 4 13:36 1