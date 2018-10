Jihlava po sestupu nezáří. Šéf Ščerban o rozpočtu i "stopnutém" stadionu

Ostudu si rozhodně neudělali. I přes sympatický herní projev se ale Dukle záchrana v extralize nepovedla a tradiční klub se znovu sesunul o patro níže. Tam se zatím tým Petra Vlka hledá a za 13 odehraných zápasů nasbíral jen 21 bodů. Jednatel klubu Bedřich Ščerban (54) mluví o momentální herní krizi, sestavování kádru po sestupu i práci s nevelkým rozpočtem.

Do první ligy jste vstupovali jako jeden z favoritů, zatím ale na špičku tabulky ztrácíte. S úvodem sezony asi nemůže panovat spokojenost, že?

„Začátek není ideální, určitě jsme si to představovali jinak. Mužstvo, jak je složené, je podle mě velmi silné a má svou kvalitu, akorát to zatím neprodáváme na ledě. Tím se zabýváme a určitě z toho cestu najdeme.“

Na druhou stranu, umístění v základní části není tak podstatné, pokud se vám bude dařit v play off.

„Pro mě je důležitý každý zápas. Smyslem sportu je soupeřit a vyhrávat, když jdu hrát, tak jdu vyhrát. Bez ohledu na to, jaká je situace, jakou hrajeme ligu nebo jestli jsme v tabulce první nebo devátí. Máte na zádech jméno, jsou tam diváci, my máme navíc dobré fanoušky, takže i vůči nim člověk cítí zodpovědnost. Doufám, že nemají dojem, že bychom na to nějak kašlali a nekladli na soutěž dostatečný důraz, to určitě ne.“

V extralize jste se v minulé sezoně prezentovali velmi sympaticky, řada lidí vás chválila za herní projev, na záchranu to ale nestačilo. Proč mise Dukly v nejvyšší soutěži trvala jen sezonu?

„Doplatili jsme na nedostatek zkušeností. Měli jsme nezkušený tým, spousta hráčů z našeho mužstva hrála extraligu poprvé. Jsem rád, že jsme se prezentovali sympaticky a třeba nám i lidi fandili. Možná tenhle systém, kdy jsme hráli s kvalitními celky, co hrají dobrý hokej, nám sedí víc. V současnosti máme s týmy, co hrají hodně z obrany, trochu problémy.“

Kdybyste tedy mohl vrátit čas a udělat něco jinak, přivedl byste více zkušených hráčů?

„Kdyby nějací byli, tak bych se o to určitě pokoušel. Není ale žádným tajemstvím, že náš rozpočet je velmi nízký a já nejsem člověk, který by sázel na riziko. Držel bych se při zemi, abych to, co slíbím a podepíšu, mohl také dodržet, a aby hospodářské výsledky klubu byly v černých číslech. Nechtěl bych zažít znovu situaci, jako když jsem do klubu přicházel. Dukla na tom byla špatně a den po výplatě jsme nevěděli, jak zaplatit příští měsíc. Choval bych se zkrátka střídmě.“