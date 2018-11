Jágr poprvé o Plekancovi: Až se vrátí, budeme mít čas se domluvit

Kladno stále čeká na návrat svého majitele, který v sezoně ještě neodehrál ani zápas, ale možná se ještě dříve dočká jiné osobnosti. Dres Rytířů by mohl obléci Plekanec, jenž si za rodný klub zahrál naposledy během výluky v NHL v ročníku 2012/13. Tehdy naskočil do 32 zápasů a připsal si 46 bodů. To byl klub ještě v extralize. Potkají se znovu s Jágrem?

„Mluvil jsem s ním, asi jako dalších deset manažerů z extraligy," řekl Jágr. „Tomáš ví, že o něj máme obrovský zájem, ale věřím tomu, že až se vrátí, sám se rozhodne, co pro něj bude nejlepší," mlžil před kamerou. Jsou náznaky, že by mohl Rytířům kývnout? "Počkáme až se vrátí. Budeme mít dost času se nějak rozumně domluvit."

Plekanec oznámil konec v kanadském klubu na konci uplynulého týdne. V Montrealu se nejdříve nedostával do sestavy a krátce po odehrání jubilejního tisícího zápasu se navíc zranil. Jágr ho k tomu na dálku varuje, že první liga je dost kvalitní soutěž.

„Není to tu jednoduché, ale on to ví. V létě tu společně s kladenskými hráči trénujeme. Nikdo si nemůže myslet, že přijede a bude tu dávat pět gólů za zápas. Důležité je být připravený," dodal.

To se ale od takového dříče, jakým Plekanec celou kariéru byl, tak trochu dá čekat. Jasně to pak shrnul tiskový mluvčí klubu Vít Heral. „Nabídku mu vlastně ani dávat nemusíme, u nás má neustále dveře otevřené, a on to ví."