Kometu jako své extraligové působiště zvolil Plekanec po rozhodování mezi Brnem, Plzní, Spartou a Mladou Boleslaví. "Je to nejlepší tým v extralize. Hrát v takovém je ocenění. Jsem rád, že mi (majitel a trenér Komety) Libor Zábranský vyhověl, abych hrál v Kladně a pomohl mu do baráže. Priorita je dostat Kladno do extraligy," řekl Plekanec na tiskové konferenci.

Po odchodu do zámoří v roce 2002 působil Plekanec v Česku pouze v sezoně 2012/13 při výluce NHL. V dresu Kladna tehdy ještě v extralize nastupoval v útoku s Jaromírem Jágrem a Jiřím Tlustým. Ve 32 duelech si připsal 46 bodů za 21 branek a 25 asistencí. Celkem má na kontě v nejvyšší soutěži ze 130 utkání 87 bodů za 37 gólů a 50 přihrávek. Všechny dosud v dresu Kladna.

V NHL Plekanec odehrál 1001 zápasů, drtivou většinu z nich v dresu Montrealu. Jen 17 duelů stihl v Torontu, které se na konci února stalo jeho jediným dalším působištěm v NHL, ale v červenci opět podepsal kontakt s Montrealem. V základní části nasbíral 608 bodů za 233 branek a 375 asistencí, v play off má na kontě dalších 94 duelů a 53 bodů za 18 gólů a 35 asistencí.