Plekanec v akci: dojemné přivítání, vymetená šibenice i skvělá oslabení

Tomáš Plekanec s Jaromírem Jágrem na střídačce Kladna • FOTO: Mária Rušinová (Blesk)

Tomáš Plekanec má za sebou obnovenou premiéru za Kladno! V sobotním 30. kole Chance ligy pomohl Rytířům před téměř vyprodanou arénou k výhře 4:2 nad Litoměřicemi. Už na začátku zápasu se dočkal královského přivítání od fanoušků, kteří si připravili i dojemné choreo. Plekanec byl v zápase hodně vidět a byl to právě on, kdo v 25. minutě otevřel skóre krásnou střelou do šibenice. Kromě toho tradičně zářil i při oslabení a byl vyhlášen největší hvězdou zápasu. Podívejte se na Plekancovy momenty z prvního zápasu po návratu z NHL.