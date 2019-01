Jágr o Pastrňákovi i nové době: Rychlost ztrácíš jako první | iSport.cz

Při kladenském tréninku zůstává na ledě tradičně jako poslední. Když při nácviku početní výhody mluví na spoluhráče, v tom mrazu mu jde pára od úst. Vypadá fit. Jeho zapojení do akce se blíží, konkrétní termín z něj ale nedostanete. „Až budu hrát, chci udělat maximum, abych pomohl. Tým je na prvním místě,“ tvrdí útočník, jenž byl po tři dekády jasně nejlepším českým hráčem v NHL. Právě na tohle téma promluvil.

Vašim nástupcem v roli české jedničky by měl být David Pastrňák, hvězda Bostonu. Souhlasíte?

„Nesleduju všechny jeho zápasy, ale vím, že se mu daří, dává góly. Což je super. Jejich lajna s Bergeronem a Marchandem hraje výborně. Je vidět, že když dáš dohromady tři výborné hráče, je to o něčem jiném. Trošku to naopak škodí Krejčovi (Davidovi Krejčímu).“

Že nemůže hrát s těmi nejlepšími?

„Neříkám, že ostatní hráči nejsou dobří, ale pořád to není kvalita, jakou mají Marchand a Bergeron. Bylo vidět, že když ho potom dali s Pastou, vylítl. Ono záleží, jaká je filozofie mužstev. Jestli vsadí na jednu super lajnu nebo hvězdy rozloží do více formací. Podívejte se na Chicago, které to rozložilo, a najednou je v pytli… Přitom předtím jim to fungovalo. Je to ošidné.“

Co podle vás rozhoduje?

„Je to i otázka platových stropů. Lidi si to ani neuvědomují, ale je to tak. Hvězdy berou ohromné peníze,