Jelínkův příběh: od maskota k Jágrovi. V mojí kariéře hraje obří roli, říká | iSport.cz

Poslední otázky při rozhovoru už Šimon Jelínek lehce ošidil. Nervózně koukal směrem ke kabině. Rozloučil se, zaplul dovnitř. A ozvalo se: „No, kde sakra jsi? Padej na kolo!“ Mladý útočník zkoušel omluvu: „Já jsem dělal rozhovor.“

„To mě nezajímá. Padej na kolo!“ Kondiční kouč Michael Obrtel neměl slitování. Teenager usedl na rotoped, skrz pootevřené dveře ještě omluvně pokrčil rameny. A dal se do šlapání… Obličej mu zkřivil křečovitý výraz. Jel naplno. Bylo po nedávném domácím zápase s Kadaní, kdy se trefil dvakrát. Ale žádné úlevy neměl. Naopak. Čekala ho tvrdá práce...

Věděl, že dostane nejspíš sprďáka, ale nechtěl vypadat namyšleně. Že odmítá rozhovory… Proto slušně odpovídal. Až ke konci tempo zrychlil. „Moc se omlouvám, že jsem s vámi nemohl mluvit déle,“ vzkázal pak přes tiskového mluvčího.

Právě Vít Heral ho zná sedm let. Tak dlouho je ve funkci, která má na starosti styk s veřejností. Takže Jelínka poznal, když mu bylo jedenáct. „Oba si pamatujeme, jak mi tehdy říkal dobrý den. Byl to takovej milej malej kluk. A vidíte, kam se dostal. Je to krásný příběh,“ tvrdí o něm Heral.

„Hele, toho si zapamatuj. O něm ještě hodně uslyšíš. Dělal maskota, teď bude hrát už za áčko. Tu šanci určitě využije. Uvidíš,“ vykládal Jaromír Jágr redaktorovi Sportu během léta.