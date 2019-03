Rok po srážce jde Sikora opět na Jágra. Mám ho denně na talíři, přiznává | iSport.cz

Jaká byla vaše první reakce, když jste se dozvěděli, že jdete v play off Chance ligy na Kladno?

„Že narazíme na velmi kvalitního soupeře. A že tahle série bude hodně sledovaná.“

A vaše osobní reakce? Přece jenom, právě po střetu s vámi skončil Jágr před rokem dlouho na marodce.

„Jo, napsané toho bylo kolem Jágra hodně, mám to každý den na talíři. S tím se počítá. Je to play off, jdou proti sobě dva kluby a jen jeden může postoupit do dalšího kola.“

Jakým způsobem to máte na talíři?

„Dělají si ze mně kluci srandu. Když se objeví článek s Jágrem, je tam hned i moje jméno. Bylo toho dost.“

Co jste říkal na nedávnou Jágrovu zpětnou reakci, že to z velké části byla i jeho chyba? Že měl nový typ nožů a neměl potřebnou stabilitu.

„Já jsem hlavně rád, že je Jarda zdravý, může hrát. Lidi chodí na něj, on vyprodává stadiony. To jsem rád. Je to už rok, dávno.“

Po zranění vám chodily výhružky, vaše rodina měla strach. To už je za vámi?

„Já se s tím vyrovnal, ale jde o okolí, o rodinu. Doufám, že už to je pryč, loni to bylo ze začátku hodně nepříjemné. Obavy jsou vždycky, že si někdo něco najde. Ale my jdeme hrát sport, ne si nějak ubližovat.“

Jágrův první gól po návratu! Podívejte se, jak propálil vše, co stálo v cestě 720p 360p REKLAMA

Může to být vyhecovaná série i díky tomu? Jste připravený na reakce fanoušků?

„Každá série play off je vyhecovaná, zajímavá. Počítám, že to bude hodně sledované hlavně kvůli Jardovi a Tomáši Plekancovi. Jestli se na mě bude zaměřovat publikum? To asi v play off dělají všichni, chtějí rozhodit soupeře, s tím se musí počítat. Je to vrchol sezony, žádný přátelák, jde o postup. Okolí by se nemělo moc sledovat, aby to člověka nerozhodilo.“

Jste nervózní nebo natěšený?

„Těšíme se všichni. Bude vyprodáno, plné stadiony, věřím, že bude i kvalitní hokej.“

V sezoně máte 38 trestných minut, nebude si Jágr spíš dávat pozor na vašeho spoluhráče a takřka jmenovce Tomáše Sýkoru, který má trestných minut 60?

(usměje se) „Oni se počítám budou soustředit hlavně na to, aby vyhráli zápas, než aby se s někým bili. To asi nehrozí.“

Překvapilo vás, že se Jágr ještě ve 47 letech vrátil?

„To je unikát. Jaromír Jágr je hokejová legenda pro celý svět, je něco úžasného, že v těch letech ještě hraje. Ale nepřekvapilo mě to, mluvilo se o tom celý rok, že bude chtít Kladnu pomoct. Úctyhodný výkon.“

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion ČEZ stadion, Kladno