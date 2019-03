Kapitán Přerova zmařil Kladnu rychlý postup: Plekanec mě strašně štve! | iSport.cz

Kdo jiný za to měl vzít? Tomáš Sýkora je přerovský symbol, odchovanec klubu. Ke svému vítěznému zásahu, zajišťujícímu natažení čtvrtfinále s Rytíři, se však moc nehlásil. Zásluhy dal dvěma nahrávačům Palovi a Sikorovi.

Jak vám je po těle a na duši?

„Jsme strašně rádi, že jsme je porazili. Za ty čtyři roky jsme moc zápasů v play off neudělali. Trošku nás to strašilo. Nechtěli jsme prohrát sérii 0:4. Rozhodlo srdce, bojovnost, výborný výkon brankáře a to, že jsme ten druhý gól dali my.“

Vstřelil jste rozhodující branku v přesilovce. To potěší, co?

„Musím říct, že mé přesilovkové lajně to v sérii vůbec nejde. Teď to Rada (Radomír) Pala vytáhl, dal to v pravý čas Sikymu (Sikorovi), ten proskočil a nádherně mi to nahrál. To je gól těch dvou.“

Jak to bude vypadat zítra v Kladně?

„Řekli jsme si, že nic nevzdáváme. Jedeme tam pro výhru. Samozřejmě, Kladno je velice kvalitní mančaft. Má perfektní hráče na přesilovky a víme, že nic lehkého nás tam nečeká. Ale budeme se snažit.“

Co jste oproti úterku změnili?

„Do třetího gólu jsme hráli stejně i o den dřív. První třetina byla i předtím z naší strany dobrá. Brzdily nás fauly, které si možná rozhodčí i vymýšleli. Oni vyhráli třetinu, kterou jsme mohli vyhrát my. Pak dali druhý a třetí gól, což nás psychicky srazilo. Ale výkon byl v úvodu srovnatelný. V poslední době jsme měli velice dobré výsledky. Rozjeli jsme se a mysleli si, že to přeneseme do play off. Jenže kvalita Kladna je obrovská. Jsme rádi za tohle vítězství a pokračujeme.“

Za stavu 1:3 je postup pořád něco jako misssion impossible?

„My se nedíváme, co bude a jak. Jestli je sobota, neděle, čtvrtek nebo pátek. (úsměv) Teď prostě chceme zase vyhrát.“

Před bránou probíhá hodně potyček, jsou tam velké emoce, rukavice ve tvářích. Je to v mezích?

„Je to play off. Musí se to hrát takto. Nijak to nevybočuje. Kdyby se hrálo v rukavičkách, lidi to ani nebaví. Byl plný zimák, podpora velká. Děkuji fanouškům, kteří přišli. V obou domácích zápasech byla skvělá atmosféra. Povzbuzovali nás, i když jsme prohrávali. Budeme si přát, abychom jim to tady ještě jednou ukázali.“

Všímáte si na ledě hvězdných útočníků Petra Vampoly a Tomáše Plekance?

„Zapůsobili na mě oba dva. V přesilovkách spolu hrají v lajně a je to neskutečná síla. Hrají je výborně. Jsou silní na puku, na modré mají Nashe. Klobouk dolů před jejich klidem a síle na puku.“

Jaké jsou souboje s Plekancem na buly?

„Pleky mě na buly strašně ser… štve. Z devadesáti procent hraje furt to samé a moc se mi proti němu nedaří. Vlastně je to spíš tak, že to máme spíš remízové, ale puk se vždycky odrazí někam, kam nechceme. S ním je buly strašně těžké. Je to zkušený borec.“

Jaromír Jágr se vám v prvních dvou bitvách zamlouval?

(úsměv) „Já nebudu hodnotit výkony jejich hráčů. Ty zápasy jsme si víceméně prohráli sami. Rozhodovaly jejich vynikající přesilovky. Hráli je skvěle na Kladně i třetí zápas u nás. Tedy s Jágrem i bez Jágra. Jejich síla bez něj moc neklesla. Ale klobouk dolů před ním, že jo.“

Bude zítra hrát, co myslíte?

„Vůbec nevím, co mu je nebo není. Nepřemýšlím o tom. K nám se nedostane, co se tam děje.“