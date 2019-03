Jágr v ráži proti Dukle: Co mi zbývá se 120 kily. Proč řval na rozhodčí? | iSport.cz

Stačilo si ještě připsat asistenci a měl by na kontě i hattrick Gordieho Howa. Jaromír Jágr se v domácí bitvě s jihlavskou Duklou pořádně rozjel. Spolu se svými Rytíři drželi mužstvo z Vysočiny zkrátka a nenechali si od něj nic líbit. Sedmačtyřicetiletý matador už vůbec ne, v 30. minutě se dokonce porval s jihlavským kapitánem Josefem Skořepou. „To je asi to jediné, co mohu se svými 120 kily udělat. (směje se) Já už je tam asi těžko budu někde nahánět rychlostí,“ řekl dobře naladěný olympijský šampion z Nagana.

Po parádním výkonu nad Jihlavou před vyprodaným domácím stadionem jste po výhře 5:1 opět ve vedení v sérii. Jak zápas hodnotíte?

„My jsme věděli, že to bude těžký a rozhodovat bude první gól. V prvních dvou zápasech to bylo tak, že vyhrál tým, který dal první gól. Nechtěli jsme tedy dopustit, aby ho Jihlava dala a dostala se tak na koně. Naštěstí se to povedlo nám.“

Ve druhé třetině ale Dukla srovnala, její gól vás spíš ale nabudil, viďte?

„Začátek druhý a třetí třetiny jsme měli nic moc. Sami jsme udělali chybu, ten gól jsme jim vlastně dali mi. Díky bohu, že jsme zase začali hrát svojí hru a důrazem jsme dali druhý gól,“

V předchozím duelu vás v Jihlavě zastavil brankář David Honzík. Řekl byste, že se vám ho doma podařilo rozebrat?

„Když jsme dali pět gólů, ještě neznamená, že jsme ho rozebrali. Měli jsme jen větší štěstí, pořád je to skvělý gólman, je rychlý. Snažili jsme se do něj víc střílet a jít víc do brány. Druhý gól byl právě z tlaku před bránou. To je asi to jediné, co na něj pořádně platí. Povedly se nám ale i dobré střely. Pleky (Tomáš Plekanec) nádherně proměnil trestné střílení, moje střela byla taky dost dobrá, ale hlavně jsme zvětšili tlak, protože jinak je Honzík fakt výborný.“

Bylo vás plné hřiště, dokonce jste se i porval. Jak jste se cítil?

„To je asi to jediné, co mohu se svými 120 kily udělat. (směje se) Já už je tam asi těžko budu někde nahánět rychlostí. Musím využít svojí váhy a pomoct mužstvu.“

Po šarvátce s Josefem Skořepou ve 30. minutě vám rozhodčí odpískali dvě minuty, následně jste se pak s nimi pustil do pěkně živé diskuze. Co se vám nelíbilo?

„Neuvědomuji si, že bych něco udělal, to je jedna věc. Samozřejmě je to play off, a když jde hráč do mě, tak já jdu do něj. Nemyslím, že bych měl vyfasovat jenom já dvě minuty. Měli jsme signalizovanou přesilovku a za bránou byl odpískán faul, který s tou potyčkou neměl vůbec nic společného. Já pak dostal trest za potyčku před bránou, což si myslím, že je trochu nefér, ale prostě budiž.“

Rytířům jste nicméně později v přesilovce pomohl gólem po krásně střele, na kterou vám parádně nahrál Tomáš Plekanec…

„Tak my se snažíme ty přesilovky měnit. Snažíme se hrát z levé i pravé strany a zprostředka, což si myslím, že je naše výhoda. Uvidíme, jak to bude dál pokračovat.“

Naposledy jste se v play off trefil před sedmi lety ještě v dresu Philadelphie v sérii proti Pittsburghu. Vzpomínáte si ještě na tuto vaší trefu?

„Posledních sedm let jsem toho v play off moc neodehrál. (směje se) Byl to můj poslední gól, tak si ho samozřejmě pamatuji. (usmívá se) Byl to náhoďák z otočky, propadnul tam. Myslím, že byl na 6:5. V play off je daleko těžší dát gól. Není to jednoduché, tak jsem rád, že se to povedlo.“

V českém respektive ještě československém play off jste se trefil před 29 lety v březnu roku 1990 ve federální lize proti Litvínovu. Vybavíte si ještě zápas, ve kterém jste dal dva góly?

„Vedli jsme asi 5:1 po druhé třetině. Nakonec jsme prohráli 5:6. Pamatuji si to. Mám dobrou paměť, na některý věci…“ (směje se)

Myslíte, že váš gól proti Jihlavě na 3:1 přinesl klid do řad Rytířů?

„Odskočili jsme o dva góly, to vždycky pomůže. Už jsem ale říkal, že jsme udělali chybu, když jsme nahráli na jejich jediný gól. Musíme si na to dát pozor.“

Přijde vám série s Duklou hodně vyhecovaná?

„Každý hraje tak, aby zvítězil. (přemýšlí) Ti, co mají síly, jsou silnější. Ti, co jsou větší, jdou víc do těla. Ti, co jsou menší a víc bruslí, jezdí po ledě. Každý by měl přenést do zápasu to, co má.“

Myslíte si, že je to ta válka, kterou jste před play off sliboval?

„Nemyslím si, že je to válka. Já bych řekl, že to je férové z obou stran a prostě se jde do těla.“

Z vaší elitní formace se do druhé lajny přemístil Antonín Melka a hned dal dva góly. Změna ho zřejmě pěkně nastartovala, co myslíte?

„Tak samozřejmě je to skvělý. Sami jsme se mohli přesvědčit, kdo ho brzdil. (směje se) Máme to tak nastavené, že všechny čtyři lajny jsou schopné dát gól, což se znovu ukázalo.“

S čím půjdete do čtvrtého zápasu?

„My se hlavně musíme poučit z toho prvního zápasu v Jihlavě, který měl podobný průběh jako v úterý. Dohrávalo se to za rozhodnutého stavu a my jsme pak do druhého zápasu nebyli připravení. Toho se musíme vyvarovat a být připravení.“

Na Kladno se přišel konečně podívat vyprodaný stadion. Se zaplněnými tribunami se jistě hraje lépe, viďte?

„Upřímně jsem za to hrozně rád. Celý mužstvo i město je za to rádo, ale na druhou stranu já se soustředím hlavně na to, abychom vyhráli a šli dál. To je jediný, co mám v hlavě. Je krásný, že nám lidi fandí a podporují nás, za to jim moc děkuji, ale naše soustředění musí být někde jinde.“