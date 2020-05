První liga je proti návrhu klubů: Baráž po play off by byla šílená | iSport.cz

Starosta města Kolín Michael Kašpar (vpravo) a prezident klubu Luboš From oficiálně oznámili, že se tým SC Kolín přihlásí do Chance ligy • facebook.com/@SCKOLINHOKEJ

Jeden automaticky dolů, další nahoru. Taková je vize naprosté většiny prvoligových klubů, které nesouhlasí s myšlenkou elity o rozsudkové sérii mezi posledním týmem extraligy a vítězem nižší soutěže. Problém s herním schématem rozsekne výkonný výbor a nedá se očekávat, že návrh APK projde. Pravidla se minimálně pro příští sezonu nejspíš měnit nebudou.

Proto se účastníci úterní schůzky rozcházeli v pozitivní náladě. Jiný náhled na věc měly jen partnerské týmy extraligových klubů. Například Frýdek-Místek, jenž je farmou Třince a musí respektovat názor „nadřízené“ organizace. „Z jednání máme dobrý pocit. Jsme jednotní,“ shrnul Daniel Tobola, jednatel Vsetína. „S Králem jsme se jasně shodli, že tato sportovní cesta je pro první ligu jediná správná a motivační,“ doplnil Pavel Hinner, manažer ambiciózní Poruby. „Kdyby měl vítěz hrát po náročném play off ještě baráž, byl by to šílený kvapík,“ dodal.

Když si sumíroval, jak by to mohlo v hraničním případě vypadat, představil si derby mezi nesmiřitelnými rivaly Vsetínem a Zlínem. Výběr z Lapače by se kvůli nevyhovujícímu stadionu přestěhoval přes kopec a odehrál kompletní sérii na soupeřově ledě. „Jenom by si přehazovali střídačky,“ usmál se Hinner. „Pro týmy z první ligy je to hrozně složité. Ve fotbale přitom přímý postup dlouhodobě funguje,“ připomněl.

Společný názor prvoligových klubů s vrcholným představitelem svazu není příjemným signálem pro extraligovou smetánku, která se pokouší soutěž co nejdříve zneprůchodnit pro další adepty. Proto nadhodila variantu o úzké baráži. V ní by byl samozřejmě ve výhodě odpočatý extraligový tým. „Pořád je snaha to zamknout. Některé majitele klubů chápu,“ uvedl Hinner.

Jenže tento směr podle všeho skončí ve slepé uličce. Výkonný výbor, na který má Král značný vliv, těžko půjde v hlasování proti bossovi. Mezi jedenácti muži navíc nemají zástupci extraligy většinu. „Loni se něco odhlasovalo. A teď bychom to zase měli měnit? Proč?,“ tázal se vsetínský jednatel Tobola a připomněl zimní napínavé boje u dna tabulky. Fanoušci je sledovali víc než zápolení špičky o co nejlepší umístění v tabulce před play off. „Král má stejný názor jako my. Ve výkonném výboru má silný hlas. Uvidíme, jak silná bude lobby extraligových klubů,“ nechá se překvapit Hinner.

Extraligový náboj chtějí kluby z Chance ligy zachovat a zároveň nepřijít o možnost přímého postupu. „Výkonný výbor by musel změnit to, co předtím odsouhlasil. Věřím, že k tomu nedojde,“ přál si Hinner. O širší baráži čtyř mužstev (2+2) řeč nebyla a není. „To by narušilo termínovou listinu,“ upozornil Tobola.

Každopádně je nutné sjednotit licenční podmínky pro účast v extralize. Už teď ji některé kluby hrají na výjimku, a to několik let. Jde o Olomouc, Mladou Boleslav či Litvínov. Pokud by si obnovený vstup mezi elitu nárokoval Vsetín, nesplnil by daný počet míst na sezení. „Nebyli bychom jediní,“ podotkl šéf klubu z Lapače. „Každému by se mělo měřit stejným metrem,“ zdůraznil.

Poruba by podmínky asi splnila

Stejný nedostatek má i stadion v Ostravě-Porubě. Pokud chce svaz udržet extraligu se čtrnácti účastníky, výjimky musí dál povolovat. Nelze však zacházet do extrémů. „My bychom asi podmínky splnili,“ podotkl manažer Poruby, která disponuje menším (5000 míst), ovšem moderním hokejovým stánkem. Za rok se na něm může hrát extraliga. „Každý tým má ambice. My také. Ale nebudu je vytrubovat, jsme zdrženliví,“ reagoval opatrně. Výš chce jít i Vsetín, Kladno…

Naopak Jihlava tento cíl nemá, neboť se příští rok přestěhuje minimálně na dvě sezony do azylu v Pelhřimově. V kraji žádná vhodná hala pro extraligu není. „Znamenalo by to stěhovat se mimo Vysočinu a nevíme, zda by nás někdo přijal. Navíc bychom vzali místnímu klubu fanoušky, sponzory a tak dále. Nikde není moc velká ochota přistoupit k tomu, abychom se někam nastěhovali. Všechna jednání, která jsem doposud měl, třeba konkrétně se Znojmem, dopadla stejně. Nakonec nás odmítli. To jsou fakta, se kterými se musíme poprat po dobu výstavby nové arény,“ sdělil Bedřich Ščerban, jednatel slavné Dukly.

Takže Jihlavu rovnou škrtnout? Už to tak vypadá. Comeback mezi nejlepší by přinesl hromadu komplikací. „V současné době je reálnější otázka postupu až s novou arénou. Pokud by ale tato situace nastala dříve, bude se jednat, kde by se extraliga eventuálně dala hrát,“ sdělil Petr Ryška, pověřený zastupitel města pro oblast sportu a sportovní infrastruktury.