Novák o Slavii i „magorovi“ Bednářovi: Jágr ať si přivede klidně Číňany

Hokejový matador Jaroslav Bednář (vlevo) je ve Slavii obklopen mladíky, které by rád posunul tak, aby jednou mohli pražský tým vrátit do extraligy • Michal Beránek / Sport

Právě startující ročník první hokejové ligy si nehodlá nechat ničím zkazit, ani koronavirem. Ve své již 17. sezoně v dresu hokejové Slavie se ostřílený obránce Jan Novák (41) po dlouhých pěti letech znovu setká v jednom týmu se starými známými Jaroslavem Bednářem a Markem Tomicou. Dobře ví, co od zkušených parťáků může čekat. „Bylo by škoda odehrát jen půlku sezony, ať si to my staří dědci taky užijeme,“ směje se jednačtyřicetiletý kapitán. Dědkem ho ale v kabině nikdo nenazve, upozornil v rozhovoru pro iSport Premium, ve kterém také řekl, jak by bylo krásné, kdyby se Slavie poprala o extraligu s Jágrovým Kladnem.

„Přesně tak to bylo.“ (usmívá se)

Neskákal jste v momentě radostí?

„Já jsem tomu nejdřív nevěřil. (směje se) Záhy na to mi ale volal Bedýnka a dal mi lehké indicie, že se možná vrátí. Samozřejmě jsem taky věděl, že se má vrátit Tomba (Marek Tomica). Jsou to hráči, kteří Slavii dali strašně moc. Jsem opravdu moc rád, že jsou zpátky. Charakterově vyrovnaní kluci, kteří mají týmu co dát a můžou mu pomoct. Hlavně mladým klukům, aby jim poradili a oni naslouchali a chtěli to. Tohle jsou fajn jména pro Slavii. Lidi je znají, přijdou se na ně podívat, ať už Bedýnka nebo Tomba... Prostě přijdou. Tohle tým udělal dobře. Teď si jen přeji, aby klukům vydrželo zdraví, a sezonu jsme společně nějak odehráli.“

Na mentorování ve Slavii jste byl léta sám. Nyní se vám jistě trochu uleví, viďte?

„Je pravda, že jsem na to byl nějakou dobu sám. Kluci teď ale určitě rádi pomůžou. Takže mi to asi i trochu ulehčí, ale neberu to tak. Myslím si, že se budu chovat pořád stejně, jako když jsem tady byl bez nich.“

Bednář již v nedávném rozhovoru říkal, že chce slyšet od mladých hráčů „dědku“.

„No to on říká jen vám novinářům. Kdyby mu to opravdu říkali, tak je nasranej. (směje se) Kecá, tomu nevěřím... Ale on je v tomhle v pohodě. Vím, že si z nás kluci dělají srandu, že jsme dědkové, což je normální.“

Vy tedy tuhle srandu berete?

„Oni mi ale neřeknou dědku. (směje se) Řeknou mi buď Novas nebo Honza. Je ale klidně možný, že se pak za rohem o nás baví jinak.“

Že je táhne parta dědků?

„Třeba jo. (chechtá se) Ale já si myslím, že z nás mají respekt. Kluci se chovají dobře, kolektiv v kabině je skvělý.“

Bednář mě od hokeje k rybám nestáhne

Pozorujete, že se do kabiny vrací staré fóry ze starých časů Slavie?

„Myslíte takové ty blbosti s kelímky vody a stahováním pásek z hokejek?"

Přesně tak.

„Pozoruji jen, že to Jardovi zůstalo. (směje se)