Klíma o průšvihu v první lize: Hráči museli do práce. Jak snížil platy?

Když v říjnu vládní opatření po nástupu druhé vlny epidemie koronaviru vyhnala hokejisty ze stadionů, řešila se v první řadě elitní soutěž. Ale co tam dole? Chance liga se znovu rozjela až 21. listopadu, krize její kluby doslova pustoší. Sáhly někdy až k drastickým opatřením, některým prý hrozí krach. Jako Kadani. „Na všem je trochu pravdy. Ale my nechceme hokej položit,“ říká Petr Klíma (55), generální manažer Trhačů. Co si myslí o obránci z kádru Kadaně Karlu Kubátovi a jeho podivném konci v Litvínově se dočtete v zamčené části článku.

Předpovídal, že pokud se nezačne první liga znovu hrát do prosince, spousta klubů už se v této sezoně na led nevrátí. Někteří hráči Kadaně začali chodit do práce, přistoupili ke snížení platu na polovinu. „Byl jsem až překvapený, jak to přijali,“ přiznává bývalý vynikající útočník a nyní GM Petr Klíma. Do toho sleduje, jak bojují s problémy sponzoři, a čeká, s čím přijde stát.

Skutečně hrozí, že by hokej v Kadani skončil?

„Vždycky když se něco napíše, je na tom něco pravdy. Situace jako tahle ještě nikdy nebyla. V říjnu nás zastavili s tím, že začneme až v lednu. Navrhl jsem, ať hrají celky, které mají ambice postoupit, ale my určitě hrát nebudeme. To jsem řekl, ovšem v době, kdy jsme se dohadovali, jak dál.“

Zvažovali jste tedy původně, že vypustíte zbytek sezony?

„My hokej v Kadani samozřejmě nechceme položit. Ale tímhle způsobem to vzniklo. Řekl jsem, že když to bude takhle, my hrát nebudeme. Jenže druhý den vypadala situace zase jinak. Člověk to probírá s lidmi ze svazu, rozmyslí si to a vezme svoje slova zpátky.“

Myslíte, že kdyby Chance liga nezačala teď, přestalo by hrát víc týmů?

„Když to v říjnu zavřeli a nesmělo se hrát ani trénovat, Romanu Chloubovi (útočník Kadaně) jsem řekl, ať nečeká, že se to zase otevře za dva týdny. Ať jde do práce buď manželka, nebo on. Jakub Trefný si práci našel. Má tři děti, potřebuje zabezpečit rodinu. Je mu devětatřicet, musí myslet, co dál. Povídám: ‚Víš co? Nebudu tě přemlouvat, ale my tě potřebujeme.‘ On je ikonou kadaňského hokeje. Pro mladé hráče dělá strašně moc, pro mě je legenda. Vrátil se, ale teď stejně hrajeme ještě sobota, středa a končíme. Od 16. prosince nás čeká další zápas až 4. ledna.“

Nebylo by lepší, aby se mezitím pokračovalo, když soutěže musely tak dlouho stát?

„Tohle má zase výhodu, že se to zastaví a my se rozjedeme na dovolené. Čili nikam! No, uvidíme. Začínali jsme trénovat jako jedni z posledních. Někteří kluci chodili do práce, protože museli. Ale všichni přistoupili