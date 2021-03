Třinec, Opava...Poruba? Suchánek útočí na třetí postup. Jak to má s Hadamczikem?

Bývalý reprezentační trenér Alois Hadamczik zvažoval vstup do extraligových Pardubic • Jaroslav Legner (Sport)

Byl u hokejových postupů do extraligy Třince i Opavy. Povede se mu podobný kousek i s ambiciózním RT Torax Poruba? Zkušený trenér Karel Suchánek (66), držitel tří mistrovských titulů z Polska, by se tomu rozhodně nebránil. „Přál bych si to. Ambice a motivaci mít musíte!“ Porubu zatím s Davidem Moravcem provedli přes předkolo s Prostějovem (3:0) a čtvrtfinále s Přerovem (4:0). V semifinále je čeká Jágrovo Kladno. Pro iSport Premium Suchánek poodkryl začátky v Třinci, kde mohl hokej i skončit, krátký vzestup Opavy, či svůj letitý vztah s Aloisem Hadamczikem.

Prvoligovou Porubu převzal Karel Suchánek poměrně nečekaně na začátku března ve finiši základní části. Ostravanům utíkala elitní čtyřka, trenéři Martin Janeček a Marek Pavlačka se po vzájemné dohodě s klubem rozloučili. Suchánek s Davidem Moravcem pracovali u porubské mládeže, posunuli se k áčku.

Zajímavostí je, že Suchánek tým provizorně vedl už v minulé sezoně po odvolání Miloše Holaně. Odkoučoval tehdy dva zápasy, oba pod jeho vedením vyhráli. A stoprocentní bilanci si se svým realizačním týmem drží i nyní – 10 zápasů, 10 vítězství. „Když to udržíme i dál, nebudu se vůbec zlobit,“ usmívá se Suchánek.

V severomoravském regionu (i v Polsku) má velmi dobré jméno. V roce 1995 byl u postupu Třince do extraligy. A stejný kousek se mu povedl i v roce 1996 s rodnou Opavou. „Příjemné vzpomínky, ale je to pryč,“ mávne rukou zkušený kouč. „V tuhle chvíli mě zajímá pátek, to budeme hrát první semifinále. Jsem rád, že jsem byl ve správný čas na správném místě. A potkal správné lidi. Ale vzpomínání si můžu nechat na pivo s kamarády.“

V Třinci trénoval Suchánek od roku 1987. Začínal jako asistent Aloise Hadamczika, klíčovou sezonu 1994/95 rozjížděl jako hlavní trenér. S jasným cílem: postoupit do extraligy. „Bylo to postaveno tak, že buď do nejvyšší soutěže postoupí hokej, nebo fotbal,“ vzpomíná. „Oba měly zhruba rovnocenné podmínky a bylo nám řečeno,