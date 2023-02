Zlínský válec s čistým kontem. Lídr z Třebíče tratil s posledním Šumperkem

Třebíč po sérii tří výher podruhé za sebou podlehla v nastavení. V Šumperku otevřela skóre v čase 5:35 díky Martinu Dočekalovi, ale za 165 sekund odpověděl bel Štěpán Dudycha a ve 34. minutě otočil stav v přesilové hře Lukáš Žálčík. Za 149 vteřin ale smazal ztrátu Matěj Psota a v čase 63:44 rozhodl obránce Tomáš Drtil.

Draci po sérii devíti proher vyhráli druhý z uplynulých tří duelů. Za Třebíč si odbyl premiéru útočník Daniel Klímek, jehož Horácká Slavia získala ze Vsetína výměnou za forvarda Miroslava Holce.

Poruba si připsala třetí porážku z posledních čtyř utkání. Litoměřice dostal v 15. minutě do vedení útočník Tomáš Guman, který se vrátil po třech měsících, během nichž působil na Slovensku v Nitře a Žilině. Ve druhé třetině sice vyrovnal v přesilové hře Kanaďan Aaron Berisha, ale v čase 44:40 rozhodl Ondřej Procházka. Výsledek ještě pečetil 62 sekund před koncem při power play do prázdné branky Filip Kuťák. Za domácí nastoupil také forvard Jan Dufek, který posílil Porubu z Komety Brno a do Ostravy se vrátil po téměř čtyřech letech.

Zlín potvrdil, že se po nepodařeném průběhu ročníku po sestupu z extraligy dostal do formy. V 7. minutě se ujal vedení díky brance Tomáše Pospíšila a 74 sekund před koncem první třetiny zvýšil Pavel Kubiš. Branky přidali svěřenci trenéra Miloše Říhy mladšího i ve druhé třetině díky obráncům Mikuláši Zbořilovi a Jiřímu Suhradovi.

Po minutě závěrečného dějství ještě skóroval Zdeněk Sedlák. Třetí čisté konto v sezoně si připsal Daniel Huf. V sestavě Beranů nechyběl útočník Martin Lang, který přišel v úterý z extraligové Plzně výměnou za forvarda Antonína Honejska.

Loňský šampion první ligy Jihlava nenavázala na pondělní výhru v Jindřichově Hradci nad Sokolovem 5:0 a ve svém druhém azylu v Pelhřimově podlehla Prostějovu 3:6. Pro Duklu to byla osmá porážka z posledních deseti duelů. K výhře Jestřábů pomohl dvěma góly obránce Aleš Poledna.

Po dvou výhrách za sebou neuspěl Kolín, který doma podlehl Přerovu 1:3. Zubři už v první třetině unikli do dvoubrankového náskoku díky gólům Tomáše Doležala a Jan Süsse. Ve 44. minutě zvýšil Zdeněk Okál a za domácí už jen zkorigoval výsledek obránce Josef Zajíc.

Předposlední Pardubice B zdolaly v Chrudimi pražskou Slavii 1:0 po samostatných nájezdech a drží se o dva body před Šumperkem. V rozstřelu se prosadil jako jediný Tomáš Urban. Milan Klouček z Dynama i Adam Brízgala ze Slavie udrželi nulu podruhé v prvoligovém ročníku.

44. kolo první hokejové Chance ligy:

Zlín - Sokolov 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Branky: 7. T. Pospíšil, 19. Kubiš, 26. M. Zbořil, 36. Suhrada, 41. Z. Sedlák. Rozhodčí: Bejček, Šudoma - Pěkný, Bezděk. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 1762.

Jihlava - Prostějov 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)

Branky: 23. Menšík, 47. Skořepa, 48. Chlubna - 7. a 47. Poledna, 29. Bartko, 34. Valenta, 58. T. Jandus, 60. Pěnčík. Rozhodčí: Hucl, Květoň - Jindra, Maňák. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 455.

Poruba - Litoměřice 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Branky: 27. Berisha - 15. Guman, 45. O. Procházka, 59. Kuťák. Rozhodčí: Cabák, Skopal - Vašíček, Veselý. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. Diváci: 982.

Šumperk - Třebíč 3:2 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 9. Dudycha, 34. Žálčík, 64. Drtil - 6. Dočekal, 36. Psota. Rozhodčí: Zavřel, Micka - Kokrment, Kleprlík. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 1010.

Kolín - Přerov 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Branky: 48. Zajíc - 8. T. Doležal, 12. Süss, 44. Okál. Rozhodčí: R. Svoboda, Kosnar - Maštalíř, Roischel. Vyloučení: 6:9. Bez využití. Diváci: 698.

Pardubice B - Slavia Praha 1:0 po sam. nájezdech

Branka: Rozhodující sam. nájezd T. Urban. Rozhodčí: T. Veselý, Ondráček - Zídek, Polák. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 431.