Říha věří, že Zlín bude silnější: Ale favorit nejsme. Jak pomůže Leška?

Má v ruce výběr, se kterým bude znovu usilovat o návrat do extraligy. Posílený o odchovance, kteří mají v plánu v mateřském klubu konečně naplno prorazit. Miloš Říha (41) ve Zlíně skládá zajímavý tým a ujišťuje, že Berani jsou i po aféře šéfa Roberta Hamrly (obviněný v případu krácení daní) při síle. „Jde to pozitivním směrem,“ tvrdí kouč v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Úkoly pro sezonu v Baťově městě jsou jasně dané. Vyhrát Chance ligu a v baráži se pokusit o „zázrak“ čili pokoření odpočatého favorita z extraligy. Jak na to? Trenér Miloš Říha, jenž podepsal nový dvouletý kontrakt, představu má. „Je potřeba mít dobrou kondici a aspoň pět kvalitních pětek,“ poukazuje na nezbytné atributy úspěchu. V klubu se maká na obou složkách.

Jak se dá připravit na to, aby měl vítěz play off Chance ligy reálnější šanci překonat v sérii na čtyři vítězné zápasy poslední tým nejvyšší soutěže?

„Základem je kondiční stránka, na které makáme fest. Teď jsme byli na kontrolních testech. Výsledky mají hodně stoupající tendenci. Kondice by měla být samozřejmostí, ale vždy a všude není. A taky musíte vyhrát Chance ligu. (úsměv) Poruba a Vsetín měli pět pětek a vypadli.“

I tyhle kroky jen zmírní handicap, že?

„Ničím ho nedorovnáte. Slyšel jsem, že bude extraligovému týmu o něco zkrácena pauza před baráží. Ale to podle mě nemá na nic vliv.“

Jakou roli má v realizačním týmu nový asistent Petr Leška, bývalý vynikající centr?

„Olda Horák má na starosti obrannou fázi a Lešoun útočnou. Plánuju, že bude řešit i přesilovky, buly. Tedy věci, ve kterých byl silný. On byl chytrý hráč, věřím, že má klukům co předat. Navíc je klidnější typ. Po přesunu Zdeni Sedláka