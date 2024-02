Poruba šokovala otočkou z 0:5 na 6:5. Kouč hodnotí vyhlídky na extraligu

Při dalekém výjezdu na sever Čech prohrávali v polovině zápasu o pět gólů. V tu chvíli by si na ně vsadil málokdo. Kdo tak učinil, mohl se radovat z tučné výhry. Stejně jako ostravský celek, který po skalpu druhého Vsetína zapsal další cenný výsledek.

„Tým má sílu, během druhé přestávky za stavu 2:5 jsme to stáhli na tři lajny a v závěrečné třetině se praktiky hrálo jenom na bránu Litoměřic. A to nám ještě chybí opory jako Lukáš Krenželok, Ondřej Šedivý a Tomáš Šoustal,“ vypočítával po nečekané otočce trenér Poruby Jiří Režnar.

Na poměry Chance ligy má Poruba skutečně kvalitní soupisku: připočtěme spolehlivého brankáře Dolejše se zkušenostmi z Vítkovic, beka Lukáše Douderu, jenž má extraligové stříbro s Třincem, nebo exsparťanského Tomáše Voráčka, ten dokonce okusil KHL.

Už tak silný kádr jste nedávno vylepšili ještě útočníkem Antonínem Honejskem, který má titul se Zlínem. Jak jste s oporami spokojen?

„Máme zkušené hráče. Kádr je silný. Ale musíme to ukazovat v každém zápase. Honejsek se ve Francii zranil, posléze v týmu skončil a náš manažer s agentem dojednali jeho příchod. Měl výpadek v tréninku, což se snaží dotrénovat. Pokud bude týmovým hráčem, tak jak doteď ukazuje, tak nám pomůže.“

Chance ligou projíždíte ve stylu start – cíl. Od začátku sezony se držíte nahoře. Jste tím až překvapení?

„Hlavně jsme měli strach z azylu v Kravařích. Ovšem nám to tam velmi začalo vyhovovat, je tam dobrý tvrdý led, menší kluziště, kvalitní zázemí. Takže musím říct, že je to tam parádní. Horší to bylo pro naše fanoušky, kteří museli na zápasy dojíždět 30 kilometrů. To se týkalo i hráčů. Ale všechno tohle jsme překonali.“

Už jste v modernizované porubské hale potrénovali?

„Dvakrát jsme tam byli na ledě, teď je tam mládežnická reprezentace, tak budeme ve vedlejší hale. Máme ještě tři týdny, abychom si zvykli. Na led, na odrazy od mantinelů a podobně.“

Je vaším cílem Chance ligu vyhrát a případně postoupit do extraligy?

„Jdeme postupnými krůčky. Play-off je úplně jiná soutěž. Vloni jsme to zažili ve čtvrtfinále se Zlínem. První zápas jsme odehráli výborně, druhý jsme si prohráli sami vinou dvou oslabení 3 na 5, kdy nám soupeř odskočil. A nakonec jsme vypadli 1:3 na zápasy, přestože jsme byli po základní části třetí, zatímco Zlín až šestý. Musíme v play-off navázat na základní část. Někdy ale dostanete smolné góly po odrazech a máte problém třeba tak jako teď v Litoměřicích, kde jsme vysoko prohrávali a museli to dohánět."

Jak vnímáte možnost postupu do extraligy přes baráž, která je pro prvoligové celky složitá?

„Neříkám to kvůli tomu, že jsme zrovna první v tabulce, ale vrátil bych se k modelu, jaký byl kdysi. První tým po základní části by měl jít automaticky nahoru, poslední v extralize sestoupit a předposlední by šel do baráže proti vítězi play-off první ligy. Momentálně se ale díváme na sebe. Paradoxně jsme měli větší problémy s mančafty ze spodku tabulky jako s Frýdkem-Místkem či Znojmem, než třeba se Vsetínem nebo Zlínem, proti kterým jsme uhrávali dobré výsledky.“

