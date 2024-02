Historická premiéra. Frýdek-Místek čeká „psí zápas“, inspirace v zámoří

„Myšlenka vznikla u Lady Peterkové, manželky Jana Peterka z Třince,“ popisuje Jakub Mikulík, výkonný manažer Frýdku-Místku. „Po Vánocích se bohužel plní psí útulky a paní Lada přišla s myšlenkou, jestli by se jim prostřednictvím hokeje nedalo pomoct. Byli jsme nadšení, šli do toho. V zámoří mají akce Pucks and pats tradici.“

Akce má dva hlavní cíle: získat finanční podporu pro vybrané psí útulky a pomoci pejskům najít nový domov. Hokejisté nafotili speciální kartičky s fotkami a stručným popisem psů, natočili doprovodné video.

„Upřímně nás překvapilo, s jakou chutí do toho kluci šli,“ neskrývá Jakub Mikulík. „Přece jenom to byla akce mimo hokej, zásah do jejich režimu. Byli nadšení, zvedlo jim to náladu, zlepšilo den. Třeba Radek Veselý, který i chodí pomáhat pejsky venčit, říkal, že to je pecka.“

Nápad chválil i kanadský útočník Adam Helewka, který už podobné akce v zámoří zažil.

„Je to skvělá šance, vzít si do haly svého pejska, dívat se na hokej a setkat se i s jinými majiteli psů,“ přitakal Helewka, nedávná posila Třince. „Moje zkušenost s těmito zápasy je vynikající. Je skvělé slyšet občasný štěkot z hlediště. Zábava pro hráče i fanoušky.“

V hale Polárka bude v sektoru A ohraničená psí zóna, kde bude možno probrat i případnou adopci psů z útulku. Poznat je, pohrát si s nimi. Chystá se i soutěž v házení pěnových puků, celý výtěžek půjde na konto psích útulků. Ke každému puku je připravená i originální kartička frýdecko-místeckých hráčů se psy. Jen místo hokejových statistik tam budou kontaktní údaje na útulky a základní informace k povaze psů.

„V Americe jsem v rámci studia pracoval i pro hokejový tým Tampy a tam jsou podobné akce opravdu velmi časté, lidé si je užívají a vše funguje,“ líčí Mikulík. „Je to i šance, jak přilákat nové fanoušky a zájemce na stadion. U nás zatím nic podobného nebylo, tak to chceme zkusit. A věřím, že i pro pejsky to bude vítaná pomoc.“