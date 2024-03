Rob rozhodl přetahovanou, Valaši vedou. Zlín chystá tým na další sezonu

Tribuny plné žlutomodrých šál, parkoviště v okolí zimáku přecpaná. Že se na něm hraje jen Chance liga? Zlínský fanoušek to moc neřeší. Je play off, čas, kdy vyrazit podpořit Berany. Ti jsou na cestě do finále soutěže, kterou před rokem vyhráli a v baráži se neúspěšně postavili Kladnu. Za pár týdnů je možná čeká totéž. V semifinále s Litoměřicemi se utrhli do vedení 2:1, třetí zápas…