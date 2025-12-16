Růžička má angažmá! Povede poslední tým druhé ligy, kde se už mihl v minulosti
Bývalý reprezentační trenér Vladimír Růžička bude opět trénovat hokejisty Ústí nad Labem. Slovan je aktuálně beznadějně poslední ve druhé lize, po 22. kole má jen šest bodů v tabulce skupiny Západ a na předposlední Kadaň ztrácí osm bodů. Severočeši o angažování dvaašedesátiletého kouče, který s klubem spolupracoval jako konzultant, informovali na svém webu.
„Angažováním Vladimíra Růžičky chceme dát najevo, že se stále nevzdáváme deklarovaného sportovního cíle. Tím je záchrana druholigové příslušnosti,“ uvedl manažer Slovanu Jaroslav Linet, který tým doposud vedl s klubovou legendou Janem Čalounem. Oba budou u týmu pokračovat jako Růžičkovi asistenti.
Olympijský vítěz z Nagana a mistr světa z Prahy 1985, který jako trenér dvakrát dovedl reprezentaci k triumfu na světovém šampionátu, v Ústí nad Labem působil krátce na začátku sezony 2023/24. Po dvou zápasech ale přijal nabídku Slovanu Bratislava a odešel na Slovensko. Naposledy Růžička působil v druholigovém Mostě, který vedl v minulé sezoně do loňského listopadu.
Obnovená premiéra na ústecké střídačce čeká Růžičku ve středu, kdy Slovan přivítá Kralupy nad Vltavou.