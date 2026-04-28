Nový šéf Poruby: Sestup se musí odčinit, je to dluh panu majiteli. Ocenil i hokejistky
Zažili ročník, který se do klubových kronik zapsal černým písmem. Hokejisté Poruby opustili koncem února Maxa ligu, navzdory větším ambicím, kvalitnímu zázemí a zvučnému kádru. Ten však z nějakého důvodu nefungoval, proto klubový prezident Tomáš Häring po sezoně sáhl k odvolání Pavla Hinnera, kterého na pozici generálního manažera nahradil Jan Dresler. „Cíl je postoupit zpět a vrátit se silnější,“ líčil nový porubský šéf.
Ostravský sportovní fanoušek kouše v této sezoně jednu ránu za druhou. Vítkovice vypadly po mizerném závěru základní části už v předkole, fotbalový Baník se propadl před nadstavbou na poslední flek a Poruba sestoupila z druhé nejvyšší soutěže.
Co všechny zmíněné mančafty spojovalo? Krutě nenaplněné ambice a očekávání. Když se podíváte na soupisky, ať už Baníku či Poruby, posledním místům nevěříte. Jenže sport je z velké části o hlavách, což se v RT TORAX Areně potvrdilo.
„Problémů se sešlo víc. Ať už to byla zranění, nebo zápasy, které jsme měli vyhrané, ale nedotáhli jsme je do konce. Na psychice týmu se to promítlo. Při vyrovnanosti soutěže a kvalitě Maxa ligy to bohužel bylo vidět,“ hodnotil nový generální manažer Jan Dresler.
„Většinu sezony jsme o poslední příčky bojovali se Zlínem, který se nakonec dostal do finále, což svědčí o vyrovnanosti soutěže. Bohužel letos jsme těch chybiček udělali víc a promítly se do sestupu,“ navázal bývalý obránce Vítkovic, Plzně, Slavie či Karlových Varů.
Mimochodem také Poruby, za níž nastupoval na začátku i v závěru kariéry. Poté byl trenérem, vedoucím mužstva a nyní už generálním manažerem. Taktovku po Pavlu Hinnerovi převzal oficiálně v březnu.
„Na nabídku jsem hned kývnul. Beru to tak, že sestup je věc, která se musí odpracovat a odčinit. Musíme vrátit Porubu tam, kam patří, protože zázemí, které nám dopřává pan majitel, je prostě nadstandardní. Do Maxa ligy patříme. Beru to jako dluh panu majiteli za to, co nám tady dává,“ neskrýval Dresler. „Pracujeme na tom, abychom se vrátili do Maxa ligy co nejdříve.“
Jiný cíl mít Poruba ani nemůže. „Bude to těžká mise. Ještě jako hráč jsem postupoval nejen s Porubou, ale i Frýdkem-Místkem, tudíž vím, o co jde. Není to jednoduché. Podívejte se na Havířov, který tři roky za sebou hraje finále a lehké to nemá. Víme, co nás čeká, a že to není jednoduché,“ pokývl odchovanec Nového Jičína.
Bude pokračovat Roman?
Pomoc se očekává od nově složeného trenérského tandemu. Ačkoliv to klub ještě oficiálně nepotvrdil, v zákulisí se hovoří o Petru Fabiánovi a Michalu Barinkovi. „Začátkem května to všechno oznámíme a utneme spekulace,“ uvedl Dresler.
Další otázkou zůstává, jak bude vypadat kádr. Velká část hráčů, která za Porubu v této sezoně nastupovala, má renomé. Patří k ní třeba i Ondřej Roman, bývalý pilíř Vítkovic, Pardubic či Mladé Boleslavi. „Je to Porubák a kluk, který kousek od zimáku bydlí. Budeme s ním komunikovat. Určitě bychom ho tady chtěli, ale je to o jednání,“ odpovídal Dresler.
„Na takových hráčích pracujeme, protože mančaft chceme mít nadstandardní. O penězích to vždycky není, určitě je nechceme přeplácet. Je to o komunikaci a správném nastavení si pro postup jít. Zároveň však tady nechceme hráče, kteří nemají jasný cíl a vnitřní motivaci,“ podotkl nový GM.
Ocenění pro zlaté hokejistky
Dresler měl v předešlém týdnu také milé povinnosti. Společně s porubskou starostkou Lucií Baránkovou Vilamovou předal ocenění hokejistkám Adéle Wojnarové, Kláře Sobolové a Kateřině Pěnčíkové za zisk extraligového titulu.
Porubské odchovankyně v barvách Valašského Meziříčí zvládly finálovou sérii s Příbramí a pro klub vybojovaly premiérový pohár. „Bylo to super, vyhrát to po tak dlouhé době bylo určitě fajn. Zároveň děkujeme za přivítání,“ hlásila Wojnarová.
„Šly jsme do nového klubu, kde jsme získaly takovou sílu, která už ve Valmezu byla. My jsme tam pak doplnily nějaké zkušenosti z extraligy a chemie v týmu nám pomohla k vítězství,“ líčila Sobolová.
Talentované hokejistky musí skloubit kariéru se školou. Jak složité to pro ně je? „Vybrala jsem si zajímavý obor, studuju výpočetní aplikovanou matematiku na Vysoké škole báňské. Ve škole jsem klidně do pěti nebo půl šesté a pak jezdím hned na trénink, což je náročné. Ale neříkám, že se to nedá zvládnout. Kdybych chtěla, můžu si dát individuál, v tomhle jsou strašně vstřícní a sportovcům otevření,“ popisovala Sobolová.
„Já studuju na VŠB sportovní management, ale dá se to. Mám tam daný individuál, takže je fajn, že mi vycházejí vstříc,“ uvedla Wojnarová, která v lednu minulého roku přivezla zlatou medaili z univerziády v Itálii.
„Příští rok bude univerziáda v Číně. Takový úspěch bude těžké zopakovat, ale určitě se tomu chceme přiblížit. Mám za cíl dostudovat a potom třeba do Skandinávie? Uvidíme. Teď je pro mě ale priorita studium, ať mám nějaký základ,“ doplnila dvacetiletá obránkyně.