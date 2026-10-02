Čiliak v Prostějově! Podivné důvody, proč zatím nemůže chytat: legislativa města
- Prostějov výrazně posiluje kádr s ohledem na plánovaný postup do Maxa ligy, připravuje se s ním brankář Marek Čiliak.
Do zápasů naskočí až po Novém roce, do té doby se rozchytá v jiném moravském týmu.
Pozici brankářské jedničky aktuálně drží 24letý Tomáš Sajdl.
Tak ještě on a Jestřábi z Prostějova budou mít na druhou hokejovou ligu vskutku „dream team“. S týmem se připravuje brankář Marek Čiliak (36), bývalý slovenský reprezentant a dvojnásobný extraligový šampion s Kometou Brno. „Ano, trénuje u nás, ale víc k tomu zatím říkat nemůžu,“ sdělil vyhýbavě trenér Miloš Říha. Podle informací iSportu se s Čiliakem na Hané skutečně počítá, do mistráku by nicméně měl naskočit až v lednu.
Ze Zlína byl propuštěn
Po nuceném odchodu ze Zlína byl Marek Čiliak bez angažmá. Nyní na něj ukázal Prostějov, který má jednoznačně za úkol postoupit zpět do Maxa ligy. Kvůli tomu nabušil kádr známými jmény, z nichž většina nastupovala nedávno v nejvyšší soutěži.
Kouč Říha má pod sebou útočníky Jana Káňu, Víta Jonáka, Jana Hrušku, Tomáše Šoustala, Jiřího Karafiáta, Denise Kindla či Petra Kratochvíla. V obraně sází na třicátníky Daniela Koláře, Zdeňka Čápa, Robina Staňka.
No a do brány si po Novém roce stoupne Čiliak. Proč ne dříve? Z určitých legislativních důvodů, platných pro město Prostějov.
„Jestřábům stačí, když ho budou mít připraveného na závěr sezony,“ sdělil zdroj.
Rozchytá se zatím jinde
Bez zápasového vytížení by ovšem Čiliak do té doby zůstat neměl. V plánu je dohoda s jiným moravským týmem ve stejné soutěži, v jehož dresu by se před Silvestrem rozchytal. Mimochodem, podle dostupných informací na sobě slovenský gólman fakt maká.
V šestatřiceti letech našel novou motivaci. Ve Zlíně dali po sezoně přednost jinému mazákovi Pavlu Kantorovi, předtím působil „Čilo“ dva roky ve francouzském Marseille.
Jedničkou Říhova celku je aktuálně čtyřiadvacetiletý Tomáš Sajdl, jenž ve třech utkáních pomohl ke třem výhrám. Dvojku mu dělá dvacetiletý Simon Vedral.