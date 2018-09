ONLINE LM: Hradec hraje ve Francii, do akce jde i Kometa, Třinec a Plzeň

Všechny čtyři české kluby se představí v nedělním programu hokejové Ligy mistrů. Mountfield HK je zatím na hraně postupu do play off, dnes by potřeboval získat body na ledě francouzského Rouenu. Doma hraje jediná Kometa Brno, která přivítá Eisbären Berlín. Třinec se po výhře nad Djurgaardenem představí proti Tappara Tampere a Plzeň čeká utkání v Luganu. ONLINE přenosy všech utkání můžete sledovat na iSport.cz.