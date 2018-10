ONLINE LM: Třinec prohrává v Norsku 2:4, nedaří se ani Kometě v Zugu

Základní skupiny hokejové Ligy mistrů míří do finiše. Před posledními zápasy zůstává pět volných postupových míst do play off. České týmy už mají jasno. Třinec minulý týden nezvládl domácí utkání se Storhamarem a po prohře 2:3 dnes bude od 19 hodin hrát v odvetě na norském ledě jen o čest a body do koeficientu. Brněnská Kometa před týdnem také prohrála, i tak si ale zajistila postup do play off. Od 19:45 ji dnes čeká utkání na ledě švýcarského Zugu. Plzeň a Mountfield HK své skupiny dohrají zítra. ONLINE přenosy všech utkání můžete sledovat na iSport.cz.