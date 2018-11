ONLINE LM: Kometa - Tappara 5:1, Plzeň drtí Bolzano

Zleva Leoš Čermák, Peter Mueller, Tomáš Malec, Martin Dočekal se radují z branky do sítě Tappary Tampere v osmifinále Ligy mistrů • ČTK

Brněnská Kometa vstoupila do osmifinále play off Ligy mistrů ve velkém stylu. Finskou Tapparu Tampere přehrála na domácím ledě jednoznačně 5:1 a před odvetou, která se hraje za dva týdny, si vytvořila velmi dobrou výchozí pozici. Plzeň naopak vycestovala do Itálie, kde měří síly s mistrem EBEL Bolzanem. ONLINE REPORTÁŽ sledujte na webu iSport.cz.