ONLINE: Třinec vstupuje do LM v Lahti. Mountfield HK čeká bitva ve Walesu | iSport.cz

Druhým dnem pokračuje nový ročník hokejové Ligy mistrů. Do akce půjde extraligový mistr z Třince, který se od 18 hodin představí na ledě finského týmu Pelicans Lahti. Oceláři se do CHL vrací po dvou letech, v sezoně 2017/18 došli až do semifinále. Později pak do soutěže vstoupí i poslední český zástupce - Mountfield HK. Hradecké hokejisty čeká od 20:30 duel na ledě Cardiffu Devils z Walesu. ONLINE přenosy obou utkání můžete sledovat na iSport.cz.