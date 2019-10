ONLINE: Pokračuje hokejová LM! Liberec a Mountfield HK hrají o postup | iSport.cz

Po měsíční pauze pokračuje hokejová Liga mistrů. Dnešní program nabídne hned 12 zápasů, do akce půjdou dva české kluby. Extraligový lídr z Liberce hraje na ledě německého Augsburgu a nutně potřebuje vyhrát alespoň za dva body, aby udržel naději na postup do play off. Mountfield HK je na tom sice o něco lépe, i on by ale na ledě rakouského Štýrského Hradce potřeboval vyhrát. Oba zápasy startují v 19:30. ONLINE přenosy sledujte na iSport.cz.