ONLINE: Plzeň prohrává v LM se Zugem, Třinec čeká bitva o postup ve Švýcarsku | iSport.cz

Skupinová fáze Ligy mistrů jde do finiše! Na ledě Plzně se dnes od 17 hodin představí její bývalý hráč Jan Kovář, který aktuálně působí v Zugu. Oba soupeři si ve skupině B zajistili postup už po čtyřech zápasech. Zajímavější je situace ve skupině D, kde čeká přímá bitva o postup Třinec. Oceláři se od 19:45 představí na ledě Lausanne a do osmifinále je posune jakákoliv výhra. Do play off se extraligový mistr může dostat i přes prohru, ale bude muset spoléhat výsledek druhého utkání skupiny mezi Junosť Minsk a Lahti. ONLINE přenosy obou utkání sledujte na iSport.cz.