Katastrofa! Karma! Fanoušci zuří, ve Švédsku řeší výhled na LM v Hradci | iSport.cz

Pohled do královehradecké kabiny po prohře ve finále Ligy mistrů • Barbora Reichová / Sport

O nespokojenost se fanoušci Frölundy podělili s reportérem švédského deníku Aftonbladet. „Katastrofa,“ nechápal výjezdník Magnus Fahlén. „Jak to mohou udělat? Co si myslí? Samozřejmě, že auto dali zrovna před nás,“ pokračoval rozčíleně.

Zhruba stovka fanoušků švédského celku se tak musela co nejvíce smrsknout do vrchní části sektoru. „Zaplatili jsme spoustu peněz, abychom se sem mohli dostat. Nebyla to sranda. Pak nevidíme ani půlku ledu,“ uvedl jiný fanoušek pro deník Expressen.

Pořadatelé po stížnostech fanoušků během přestávky po první třetině polohu auta alespoň snížili. „Jejich omluva byla, že si nemysleli, že nás přijede tolik. To je opravdu smutné, Liga mistrů musí převzít odpovědnost,“ dodal. „Je to fakt smutné. Ani jsem neslavil góly. Naše výhra je asi trochu karma.“

Problémy s hostujícím sektorem probíhaly už před zápasem. Mountfield byl nucen vyblokovat 689 míst pro fanoušky Frölundy. „Jejich prodej si však chytře umístili na své webové stránky. Hradečáci na to přišli a půlku sektoru vykoupili. Pořadatelská služba rozdělí sektor na dvě poloviny,“ líčil už před zápasem hradecký boss Miroslav Schön.

Celé finále provázela jinak vynikající atmosféra. Lepší už snad ani být nemohla. Randál, hukot! Ohlášeno bylo 6 890 diváků, tedy vyprodáno. Spíše bylo ale přeplněno, fanoušci na horním prstenci postávali ve třech řadách, někteří po zábradlích. Každý se snažil vymyslet nějakou polohu, která mu zaručí alespoň částečný výhled na ledovou plochu.

I přes problémy v hostujícím sektoru si atmosféru výjimečného utkání pochvalovali i aktéři na ledě. „Fanoušci nás hnali dopředu, věřili nám celý zápas. Patří jim za to obrovský dík. Myslím, že si to fanoušci s námi užili a my s nimi taky,“ pochvaloval si hradecký brankář Marek Mazanec.

Pochvala hradeckým fanoušků přišla i z vítězné strany. „Bylo to opravdu speciální. Musím místní fanoušky ocenit. Fandili celý zápas a velice vášnivě. Z pohledu atmosféry to bylo opravdu finále, jak má být,“ ocenil švédský útočník Patrik Carlsson.

