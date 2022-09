Liga mistrů ONLINE: Sparta hraje 1:1 s Luleou, Belfast - Třinec 2:2

Do čtvrtých zápasů základních skupin hokejové Ligy mistrů nastupují Třinec a Sparta. Pokud chtějí Oceláři nadále mít ve svých rukou postup do play off, musejí v hlavním města Severního Irska uspět. Pražané po první výhře v sezoně (6:2 v Aalborgu) pokračuje v severském tažení ve Švédsku, kde chce vrátit úder Lulee za domácí prohru (2:3). Hraje se i dalších šest zápasů. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.