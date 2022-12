ONLINE: Hradec - Zug 0:0. Východočeši bojují ve čtvrtfinále LM i proti Kovářovi

Hokejisté Hradce Králové vstupují do čtvrtfinále play off Ligy mistrů proti Zugu. V soutěži vyhráli doma všechny čtyři zápasy v sezoně a úspěšnou bilanci se pokusí potvrdit i proti úřadujícímu švýcarskému šampionovi, jehož kapitánem je reprezentační útočník Jan Kovář. Zatímco v extralize se Hradci příliš nedaří a je desátý, v Lize mistrů si vede výborně. Ovládl základní skupinu G, v osmifinále vyřadil úřadujícího švédského mistra Färjestad. Zopakují Východočeši jízdu do finále zpřed tří let? ONLINE přenos duelu proti Zugu sledujte od 17:30 na iSport.cz.